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На выходных тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода

17 декабря 2021, 09:00
Фото: 1Mi
На выходных тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода
По данным сервиса «Яндекс.погода», в выходные тюменцев ждут снежные осадки и тёплая погода.
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Снег

В субботу, помимо снегопада, в областной столице будет пасмурно. Температура воздуха днём до -4 градусов, в ночное время — до -10 градусов.

«В воскресный день, 19 декабря, также будет идти снег. Столбики термометров покажут -6 градусов. В тёмное время суток опустятся до -11 градусов», — рассказали синоптики.

В начале недели также будет тепло и снежно. В понедельник и вторник днём температура воздуха будет варьироваться от — 5 до — 6 градусов. Холодать начнёт к концу недели, когда в четверг в дневное время суток столбики термометров опустятся до -14 градусов, а ночью в пятницу и вовсе до -24 градусов.

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#Новости#Общество#Снег#Погода в Тюмени#Погода#Тюмень#Дарья Гасникова
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