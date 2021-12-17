На выходных тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода

В начале недели также будет тепло и снежно. В понедельник и вторник днём температура воздуха будет варьироваться от — 5 до — 6 градусов. Холодать начнёт к концу недели, когда в четверг в дневное время суток столбики термометров опустятся до -14 градусов, а ночью в пятницу и вовсе до -24 градусов.