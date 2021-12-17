На выходных тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода

В субботу, помимо снегопада, в областной столице будет пасмурно. Температура воздуха днём до -4 градусов, в ночное время — до -10 градусов.
«В воскресный день, 19 декабря, также будет идти снег. Столбики термометров покажут -6 градусов. В тёмное время суток опустятся до -11 градусов», — рассказали синоптики.
В начале недели также будет тепло и снежно. В понедельник и вторник днём температура воздуха будет варьироваться от — 5 до — 6 градусов. Холодать начнёт к концу недели, когда в четверг в дневное время суток столбики термометров опустятся до -14 градусов, а ночью в пятницу и вовсе до -24 градусов.