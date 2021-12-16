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За ДТП с двумя погибшими тюменец отправится в колонию на 9 лет

16 декабря 2021, 07:21
Фото: 1Mi
За ДТП с двумя погибшими тюменец отправится в колонию на 9 лет
Городской Калининский районный суд отправил 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района в исправительную колонию общего режима на 9 лет и лишил водительских прав на два с половиной года за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть 2 лиц, сообщили в областной прокуратуре.
Сюжет
Суд

Трагедия произошла летом текущего года. Селянин на машине невесты «Chevrolet Aveo» приехал в областной центр, чтобы поработать в такси. Он возил пассажиров в течение всей ночи. Утром, примерно в 10 часов утра, мужчина приехал в арендованное жильё, чтобы отдохнуть. Он поспал час и начал выпивать.

«Ближе к вечеру, около 16 часов, тюменец решил вернуться в село. Однако, по дороге передумал и развернулся, чтобы вернуться в Тюмень. На подъезде к городу на 192 километре трассы автомобилист выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с „Volkswagen Passat“. В машине находились жители Курганской области», — следует из материалов уголовного дела.

В результате ДТП брат водителя погиб на месте, супруга скончалась в машине скорой помощи, не доехав до медучреждения. Сам виновник рассказал, что уснул за рулём и выехал на встречку.

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#Новости#ДТП#Жертвы ДТП#Суд#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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