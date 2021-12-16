За ДТП с двумя погибшими тюменец отправится в колонию на 9 лет

«Ближе к вечеру, около 16 часов, тюменец решил вернуться в село. Однако, по дороге передумал и развернулся, чтобы вернуться в Тюмень. На подъезде к городу на 192 километре трассы автомобилист выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с „Volkswagen Passat“. В машине находились жители Курганской области», — следует из материалов уголовного дела.