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Как в Тюменской области реализуется госпрограмма «Профилактика правонарушений»

16 декабря 2021, 06:59
Фото: Тюменская областная Дума
Сегодня прошло 5-е заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва. На нем рассмотрели более 30 вопросов, одним из которых стал отчет о реализации госпрограммы «Профилактика правонарушений» в регионе.

В рамках государственной программы «Профилактика правонарушений» реализовывались две подпрограммы: «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью» и «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Первая подпрограмма нацелена на снижение уровня криминала в Тюменской области. В ходе реализации воздействовали на причины и условия, которые способствуют совершению преступлений и правонарушений, в том числе террористической направленности. Например, проводили акции добровольной сдачи оружия, боеприпасов за вознаграждение; привлекали горожан к участию в конкурсах «Самый безопасный двор» и т. д.

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На эту подпрограмму в 2021 году было выделено 116 241 тысяча рублей. На 1 ноября освоили 27,7% от предусмотренной цифры — 32 239 тысяч рублей.

Вторая подпрограмма реализовывалась с целью повысить уровень безопасности местных жителей, в том числе и в местах массового скопления людей. На неё в текущем году выделили 246 596 тысяч рублей. За год были полностью профинансированы и исполнены госконтракты на развитие и сопровождение информационных систем, телекоммуникационных услуг, услуг по передаче данных.

На всю программу «Профилактика правонарушений» в 2021 году запланировано почти 362 837 тысячи рублей, 50,2% уже было освоено. В прошлом году на реализацию этой же госпрограммы закладывали 174 969 тыс. рублей, а по итогам года освоили 98,64%.

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Стоит отметить, что в текущем году порядка 33 962 тыс. рублей выделили на решение вопросов местного значения для поддержки тех, кто участвует в охране общественного порядка, а также для создания условий работы народных дружин. На 1 ноября 2021 года использовали 29 277,8 тыс. рублей.

После доклада был задан вопрос о раскрываемости преступлений. Член партии КПРФ Регина Юхневич подчеркнула, что раскрываемость преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних, составляет 11% при плановом значении в 38%. Общая раскрываемость так же ниже плана — 55% из плановых 65%.

На вопрос депутата ответил Владимир Ульянов, заместитель председателя комитета по гос. строительству и местному самоуправлению. По его словам, ряд преступлений неочевидны, достаточно сложны для выявления, они раскрываются уже после возбуждения дел, по прошествии какого-то времени.

«Проблема раскрываемости была, есть и, к сожалению, будет, потому что часть населения совершает нарушения в условиях неочевидности»,отметил он.

В рамках заседания было предложено продолжить в Тюменской области мероприятия, которые предусмотрены программой «Профилактика правонарушений». В свою очередь было предложено обратить особое внимание на некоторые аспекты.

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Например, выделили мониторинг оперативной обстановки в области с помощью установленных систем видеонаблюдения. Так специалисты смогут быстрее реагировать на совершаемые преступления. Рекомендовано вести наблюдение в постоянном режиме.

Кроме того, они предложили проводить мероприятия, которые помогли бы повысить эффективность административной деятельности правоохранительных органов в сфере выявления нарушений при продаже алкоголя. В ходе этих работ предполагается выявлять подпольные производства суррогатного алкоголя, пресекать изготовление и продажу.

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Еще один пункт, на который обратили особое внимание — профилактика нарушений прав и интересов детей. Мероприятия помогут снизить количество противоправных деяний в отношении детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, живет в замещающей или кровной семье. Предложено проводить рейды и проверки, направленные на обнаружение фактов раннего семейного неблагополучия, причастности взрослых к привлечению детей в преступные действия.

И последнее, что было предложено, касается миграционного законодательства. Необходимо организовать эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с работодателями и организациями, представляющими национальные диаспоры. Цель этого взаимодействия — разъяснить требования миграционного законодательства, помочь в решении проблем, уменьшить число конфликтов.

В рамках этого предложения предусмотрены проверки работодателей и организаций, привлекающих иностранную рабочую силу, выявление незаконного использования труда иностранцев, пресечение нарушений, связанных с оформлением временной регистрации и выдачей разрешений на работу.

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