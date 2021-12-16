Как в Тюменской области реализуется госпрограмма «Профилактика правонарушений»

Вторая подпрограмма реализовывалась с целью повысить уровень безопасности местных жителей, в том числе и в местах массового скопления людей. На неё в текущем году выделили 246 596 тысяч рублей. За год были полностью профинансированы и исполнены госконтракты на развитие и сопровождение информационных систем, телекоммуникационных услуг, услуг по передаче данных.