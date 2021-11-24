В 2022 году в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске появятся новые камеры видеонаблюдения

В Тюменской области действует программа «Профилактика правонарушений», в рамках которой ежегодно заключаются государственные контракты на оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в центр обработки данных правительства Тюменской области.
Инфраструктура для большего количества видеокамер, оказание услуг по которым заканчивается в этом году, уже построена. Устанавливать новые видеокамеры начнут сразу после определения победителя аукциона. Видеокамеры появятся в г. Тюмени (97 единиц), Заводоуковске (81 единица) и Тобольске (163 единицы). Плановые даты начала оказания услуг для объектов, которые уже были оснащены средствами видеонаблюдения — 1 января 2022 года, а по новым — 1 февраля для объектов в г. Заводоуковск и 1 марта 2022 года для объектов в г. Тобольск. Всего установят 341 новое средство видеонаблюдения, таким образом видеоизображения в рамках планируемого государственного контракта будут передаваться с 1564 камер.
Видеоизображение со всех видеокамер будет поступать в информационную систему «Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Согласно условиям контракта, при передаче данных с видеокамер требования предъявляются только к качеству видеоизображения и характеристикам видеопотока с учетом сохранения его непрерывности.
В рамках мероприятий по оснащению средствами наблюдения объектов микрорайона «Лесобаза» г. Тюмени также планируется проведение закупочных процедур. Всего в микрорайоне появится 54 камеры видеонаблюдения, передача видеоизображений с которых будет осуществляться в единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области с 1 марта 2022.
Места размещения камер видеонаблюдения определяются межведомственной рабочей группой по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город» в Тюменской области, по инициативе правоохранительных органов и органов местного самоуправления Тюменской области.
В регионе государственная программа «Профилактика правонарушений» реализуется при непосредственном участии департамента информатизации Тюменской области.