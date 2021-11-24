В 2022 году в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске появятся новые камеры видеонаблюдения

Инфраструктура для большего количества видеокамер, оказание услуг по которым заканчивается в этом году, уже построена. Устанавливать новые видеокамеры начнут сразу после определения победителя аукциона. Видеокамеры появятся в г. Тюмени (97 единиц), Заводоуковске (81 единица) и Тобольске (163 единицы). Плановые даты начала оказания услуг для объектов, которые уже были оснащены средствами видеонаблюдения — 1 января 2022 года, а по новым — 1 февраля для объектов в г. Заводоуковск и 1 марта 2022 года для объектов в г. Тобольск. Всего установят 341 новое средство видеонаблюдения, таким образом видеоизображения в рамках планируемого государственного контракта будут передаваться с 1564 камер.