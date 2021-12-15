В масштабных лесных пожарах в Тюменской области обвинили жителей

В частности, по словам замруководителя Рослесхоза, возгорания происходили из-за того, что граждане пренебрегали соблюдением правил пожарной безопасности. В связи с этим на протяжении нескольких месяцев в области действовал режим ЧС, в ходе которого в лесных массивах проходили регулярные рейды.
Второй причиной была названа погода — в этом году в Тюменской области установилась необычная и несвойственная жара.
Также в рамках встречи Александр Агафонов высоко оценил все предпринятые региональными властями меры по борьбе с пожарами в лесу. Он отметил, что в результате природных происшествий нет погибших.
«Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Но, я считаю, что руководство региона отработало на полную катушку. Было сделано всё возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель», — прокомментировал ситуацию замруководителя.
Александр Агафонов также добавил, что правительство Тюменской области своевременно и оперативно привлекло специалистов из других субъектов РФ, что также помогло исправить складывающуюся ситуацию со стихией.
Кроме того, на собрании присутствовал губернатор региона Александр Моор, который сообщил, что в текущем году было восстановлено больше лесов, чем было вырублено, уничтожено стихией или погибло.