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В масштабных лесных пожарах в Тюменской области обвинили жителей

15 декабря 2021, 09:42
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В масштабных лесных пожарах обвинили жителей Тюменской области
Сегодня, 15 декабря, на совещании по поводу лесных отношений в УрФО директор Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов заявил, что причиной масштабных пожаров в лесах региона, прошедших в конце весны и летом, в том числе были сами местные жители, сообщает информационный центр праавительства.
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Тюмень

В частности, по словам замруководителя Рослесхоза, возгорания происходили из-за того, что граждане пренебрегали соблюдением правил пожарной безопасности. В связи с этим на протяжении нескольких месяцев в области действовал режим ЧС, в ходе которого в лесных массивах проходили регулярные рейды.

Второй причиной была названа погода — в этом году в Тюменской области установилась необычная и несвойственная жара.

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Также в рамках встречи Александр Агафонов высоко оценил все предпринятые региональными властями меры по борьбе с пожарами в лесу. Он отметил, что в результате природных происшествий нет погибших.

«Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Но, я считаю, что руководство региона отработало на полную катушку. Было сделано всё возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель», — прокомментировал ситуацию замруководителя.

Александр Агафонов также добавил, что правительство Тюменской области своевременно и оперативно привлекло специалистов из других субъектов РФ, что также помогло исправить складывающуюся ситуацию со стихией.

Кроме того, на собрании присутствовал губернатор региона Александр Моор, который сообщил, что в текущем году было восстановлено больше лесов, чем было вырублено, уничтожено стихией или погибло.

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#Новости#Пожары#Общество#Собрание#Тюмень#Дарья Гасникова
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