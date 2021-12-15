В масштабных лесных пожарах в Тюменской области обвинили жителей

Сегодня, 15 декабря, на совещании по поводу лесных отношений в УрФО директор Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов заявил, что причиной масштабных пожаров в лесах региона, прошедших в конце весны и летом, в том числе были сами местные жители, сообщает информационный центр праавительства.

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