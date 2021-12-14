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Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками посетили Тюменскую филармонию

14 декабря 2021, 07:26
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками посетили Тюменскую филармонию
В преддверии новогодних праздников спасатели проверяют общественные места, где будут проводиться спектакли и торжественные концерты на безопасность, рассказали в областном Управлении МЧС.

Для предотвращения происшествий сотрудники МЧС проводят профилактические работы: недавно они посетили Тюменскую филармонию.

«Наши сотрудники проводят профилактические визиты на объекты во всех районах Тюменской области, где готовятся праздничные новогодние и рождественские мероприятия. Мы обследуем объекты из списка контроля, а также проводим инструктаж сотрудников и проверяем навыки при учебных эвакуациях», — пояснил Евгений Артымук, инспектор отела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени.

До конца текущего месяца у сотрудников пожарного госнадзора для проверки запланировано несколько объектов, где пройдут массовые мероприятия. Специалисты собираются сделать всё необходимое, чтобы праздники прошли не только весело, но и безопасно.

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#Новости#Праздники#Общество#Проверки#Новый год#МЧС#Тюмень#Дарья Гасникова
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