Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками посетили Тюменскую филармонию

Для предотвращения происшествий сотрудники МЧС проводят профилактические работы: недавно они посетили Тюменскую филармонию.
«Наши сотрудники проводят профилактические визиты на объекты во всех районах Тюменской области, где готовятся праздничные новогодние и рождественские мероприятия. Мы обследуем объекты из списка контроля, а также проводим инструктаж сотрудников и проверяем навыки при учебных эвакуациях», — пояснил Евгений Артымук, инспектор отела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени.
До конца текущего месяца у сотрудников пожарного госнадзора для проверки запланировано несколько объектов, где пройдут массовые мероприятия. Специалисты собираются сделать всё необходимое, чтобы праздники прошли не только весело, но и безопасно.