Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками посетили Тюменскую филармонию

«Наши сотрудники проводят профилактические визиты на объекты во всех районах Тюменской области, где готовятся праздничные новогодние и рождественские мероприятия. Мы обследуем объекты из списка контроля, а также проводим инструктаж сотрудников и проверяем навыки при учебных эвакуациях», — пояснил Евгений Артымук, инспектор отела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени.