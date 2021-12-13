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Тюменцам рассказали, как попасть в ТРЦ или кафе без QR-кода

13 декабря 2021, 04:03
Фото: 1Mi
Тюменцам рассказали, как попасть в ТРЦ или кафе без QR-кода
В информационном центре областного правительства пояснили, что попасть в общественные места, где введена пропускная система QR-кодов после 18 часов можно, предъявив отрицательный результат анализа на COVID-19.

Тест, сданный методом ПЦР, должен быть получен не позднее трёх суток.

«Если у горожанина нет онлайн свидетельства о вакцинации от коронавируса, выраженного в QR-коде, или меддокументов, подтверждающих перенесённую инфекцию либо противопоказания к прививке (медотвод), посетить объекты, где требуется код, можно с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который выдан не позднее чем за 72 часа. Также при себе нужно иметь паспорт или военный билет», — уточнили в правительстве.

Однако, ранее Роспотребнадзор уменьшил срок действия анализов на COVID-19 с 72 часов до 48.

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#Новости#Общество#Коронавирус#QR-код#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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