Тюменцам рассказали, как попасть в ТРЦ или кафе без QR-кода

«Если у горожанина нет онлайн свидетельства о вакцинации от коронавируса, выраженного в QR-коде, или меддокументов, подтверждающих перенесённую инфекцию либо противопоказания к прививке (медотвод), посетить объекты, где требуется код, можно с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который выдан не позднее чем за 72 часа. Также при себе нужно иметь паспорт или военный билет», — уточнили в правительстве.