Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру новогоднего фильма «Ёлки-8»

В областном центре проходит премьера фильма «Ёлки-8», где снималась артистка. Съёмки самого фильма также проходили в Тюмени.
Ольга решила, что едет в очень холодный город и предположила, что в столице Западной Сибири больше 30 градусов.
«Собираемся в Тюмень. Сколько у вас там? Минус сорок? Напишите, какая температура?» — показывая свой тёплый костюм и ботинки, спросила в своих сторис в Инстаграм перед полётом Бузова.
Одну из сцен кнокартины снимали на площади 400-летния, куда для массовки пришли около тысячи человек.
В кинотеатрах восьмая часть новогоднего фильма стартует с 16 декабря. В ленте также снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская и Никита Ефремов.