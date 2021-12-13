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Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру новогоднего фильма «Ёлки-8»

13 декабря 2021, 09:14
Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Инстаграм
Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру новогоднего фильма «Ёлки-8»
В своём аккаунте в Инстаграм российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова рассказала, что летит в Тюмень.
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Тюмень

В областном центре проходит премьера фильма «Ёлки-8», где снималась артистка. Съёмки самого фильма также проходили в Тюмени.

Ольга решила, что едет в очень холодный город и предположила, что в столице Западной Сибири больше 30 градусов.

«Собираемся в Тюмень. Сколько у вас там? Минус сорок? Напишите, какая температура?» — показывая свой тёплый костюм и ботинки, спросила в своих сторис в Инстаграм перед полётом Бузова.

Одну из сцен кнокартины снимали на площади 400-летния, куда для массовки пришли около тысячи человек.

В кинотеатрах восьмая часть новогоднего фильма стартует с 16 декабря. В ленте также снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская и Никита Ефремов.

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