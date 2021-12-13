Буцаев рассказал, что РЭО объединит свыше 10 тыс. волонтеров из 70 регионов страны

По словам Буцаева, в следующем году эковолонтерское движение объединит десять тысяч добровольцев из семидесяти регионов Российской Федерации, сообщает 360tv.ru.
Выступая на форуме «Мы вместе», глава РЭО Буцаев подчеркнул, что важной функцией волонтерства является экопросвещение. Для проведения просветительских мероприятий РЭО создал медиабанк с плакатами, социальными роликами и уроками для детей и подростков. По словам гендиректора компании, чем больше людей после участия в эковолонтерских акциях начнут сортировать отходы, тем меньше мусора будет отправлено на полигоны.
В рамках проекта «Экопоколение РЭО» планируется проведение более полутора сотен акций, а также участие в двенадцати тематических форумах. В этом году, например, Российский экологический оператор поддержал десяток волонтерских акций по раздельному сбору мусора, в том числе на особо охраняемых природных территориях, в которых приняли участие свыше 85 тыс. человек по всей стране. В результате им удалось собрать почти 150 тонн отходов.
Денис Буцаев рассказал, что руководство компании вместе с Ассоциацией волонтеров России и движением «Делай!» составило пособие, как стать эковолонтером. Это руководство состоит из программы обучения эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, а также из сборника тематических презентаций. Пособие охватывает волонтерство в сфере ТКО, лесное, заповедное и зооволонтерство. Буцаев пояснил, что изложенная в пособии информация призвана сформировать у граждан представление об экологическом добровольчестве и дать им навыки, необходимые для осуществления этой деятельности. Гендиректор РЭО также сообщил, что в настоящее время компания занимается разработкой цифрового курса на базе пособия.
В завершение своего выступления гендиректор Российского экологического оператора пригласил участников форума вступить в ряды волонтерского движения, вся информация о котором будет публиковаться в соцсетях ППК и в прессе.