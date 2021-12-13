Буцаев рассказал, что РЭО объединит свыше 10 тыс. волонтеров из 70 регионов страны

Денис Буцаев рассказал, что руководство компании вместе с Ассоциацией волонтеров России и движением «Делай!» составило пособие, как стать эковолонтером. Это руководство состоит из программы обучения эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, а также из сборника тематических презентаций. Пособие охватывает волонтерство в сфере ТКО, лесное, заповедное и зооволонтерство. Буцаев пояснил, что изложенная в пособии информация призвана сформировать у граждан представление об экологическом добровольчестве и дать им навыки, необходимые для осуществления этой деятельности. Гендиректор РЭО также сообщил, что в настоящее время компания занимается разработкой цифрового курса на базе пособия.