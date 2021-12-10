Тюменцы на новогодних праздниках будут таксовать и присматривать за собаками

Самыми популярными вариантами для подработки в Новый год стали курьер — 16%; комплектовщик товаров, работник колл-центра и фотограф — 8%; таксист — 7% и продавец — 6%;. Также 5% респондентов собираются присматривать за домашними животными и выгуливать собак, а 4% сидеть с чужими детьми и раздавать листовки.