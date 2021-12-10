Тюменцы на новогодних праздниках будут таксовать и присматривать за собаками

Больше половины — 55%, планируют трудиться в новогодние выходные и на Рождество по разным причинам — маленький основной заработок, желание быстрее закрыть задолженности, для накоплений или подстраховки в следующем месяце.
«Порядка 9% опрошенных собираются взять дополнительную работу с 31 декабря и на все праздники, 5% посвятят этому всего пару дней, 86% пока в раздумьях, какую нагрузку и график взять на каникулы», — рассказали специалисты.
Самыми популярными вариантами для подработки в Новый год стали курьер — 16%; комплектовщик товаров, работник колл-центра и фотограф — 8%; таксист — 7% и продавец — 6%;. Также 5% респондентов собираются присматривать за домашними животными и выгуливать собак, а 4% сидеть с чужими детьми и раздавать листовки.