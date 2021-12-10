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Тюменцы на новогодних праздниках будут таксовать и присматривать за собаками

10 декабря 2021, 07:34
Фото: 1Mi
Тюменцы на новогодних праздниках будут таксовать и присматривать за собакам
Аналитики сервиса Зарплата.ру провели опрос и выяснили, что большинство тюменцев не хотят просто отдыхать в новогодние каникулы, многие собираются взять подработку в такси, курьерами или догситерами.

Больше половины — 55%, планируют трудиться в новогодние выходные и на Рождество по разным причинам — маленький основной заработок, желание быстрее закрыть задолженности, для накоплений или подстраховки в следующем месяце.

«Порядка 9% опрошенных собираются взять дополнительную работу с 31 декабря и на все праздники, 5% посвятят этому всего пару дней, 86% пока в раздумьях, какую нагрузку и график взять на каникулы», — рассказали специалисты.

Самыми популярными вариантами для подработки в Новый год стали курьер — 16%; комплектовщик товаров, работник колл-центра и фотограф — 8%; таксист — 7% и продавец — 6%;. Также 5% респондентов собираются присматривать за домашними животными и выгуливать собак, а 4% сидеть с чужими детьми и раздавать листовки.

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