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Компания «Восход+» прояснила ситуацию с работами в поселке Винзили: строительства нет

10 декабря 2021, 10:14
Фото: Восход+
Компания «Восход+» прояснила ситуацию со стройкой в поселке Винзили, которая вызвала у жителей вопросы. Оказалось, что на земельном участке строительство торгового центра не ведется, его лишь выравнивают по стандарту.

С редакцией связалась компания «Восход+» и пояснила, что участок на ул. Полевой, 10 организации не принадлежит. Отсыпан он был уже много лет назад, низины с грунтовыми водами на момент строительства здесь не было.

Так выглядел участок на Полевой, 10 в мае 2020 года.
Фото: Восход+

Сейчас на Полевой, 10 возвели одноэтажное помещение — в нем расположен магазин «Магнит». К «Восходу+» это не имеет никакого отношения, да и к концу 2020 года построек на нем не было.

Земельный участок на Полевой, 8 в собственности «Восхода+». Ранее он принадлежал физическому лицу, на нем располагался жилой дом. Позже его снесли, однако строить здесь торговый центр не собирались. Специалисты выровняли его по стандарту, как и на Полевой, 10.

Участок на Полевой, 8 в ноябре 2020 года.
Фото: Восход+

«Согласно градостроительного плана в 2.2 прописаны основные виды использования участка. Например, предоставление коммунальных услуг. На территории допустимы постройки этажностью до 2-х надземных этажей включительно. Минимальный отступ от границы участка — 0 метров, максимальный процент застройки не подлежит установлению»,подчеркнул специалист.

Дополнительно представитель организации отметил, что на земельном участке, принадлежащем «Восходу+», будут созданы рабочие места для жителей региона.

Также тюменцев напугала спецтехника, которая работала на участке. Выяснилось, что строительство здесь еще не начинали, а технику пригнали для банальной подготовки земли. Горожане боялись, что следующей весной их участки будут затоплены, но переживать им не о чем.

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Более того, местные жители вышли на дорогу и перегородили проезд спецтехнике. В связи с этим сотрудники компании были вынуждены обратиться в полицию. На место инцидента прибыли работники правоохранительных органов и попросили горожан отойти с дороги и обеспечить проезд транспорту. По мнению представителей компании «Восход+» местные жители дезинформировали СМИ.

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