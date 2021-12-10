«Бизнес умирает»: сотрудники ТРЦ призвали губернатора отменить QR-коды

Местные жители начали терять зарплату, рабочие места. Не все, кто трудился в ТРЦ, смог туда вернуться после 8 ноября. Возмутило сотрудников ТРЦ и то, как долго и сложно получать QR-код. Его выдают только после полной вакцинации, а между 1 и 2 компонентом 21 день.