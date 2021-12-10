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«Бизнес умирает»: сотрудники ТРЦ призвали губернатора отменить QR-коды

10 декабря 2021, 13:51
Фото: 2gis.ru
Работники торговых центров, где действуют QR-коды, написали обращение к губернатору Тюменской области и руководителю регионального Роспотребнадзора с просьбой пересмотреть закон и отменить QR-коды. Из-за таких ограничений малому бизнесу приходится непросто.

С 8 ноября для посещения ряда торговых центров в Тюменской области начали требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Но ставить прививки могут не все — кто-то из-за медотвода, кто-то из-за личных убеждений.

В связи с этим количество посетителей ТРЦ значительно снизилось, чем обеспокоены сотрудники центров — кинотеатров, ресторанов, салонов красоты, цветочных магазинов. Они написали письмо к Александру Моору, губернатору региона, и Галине Шарухо, руководителю областного Роспотребнадзора. Свои подписи оставил 671 человек.

«Введенные меры негативно влияют на поток посетителей и объем выручки. Из-за QR-кодов выручка предприятий снизилась на 50-80%. Первые три недели после введения кодов, покупателей не было практически совсем»,подчеркнули они в письме.

С 3 декабря в области ввели ослабление — тюменцы без QR-кодов могли сходить в ТРЦ по будням с 9 до 18 часов. В выходные, праздники и будни после 18 — только с кодом. Однако сотрудники понимают, что основной поток клиентов все равно приходится на вечер.

Фото: Читатель «Нашего города»
Фото: Читатель «Нашего города»
Фото: Читатель «Нашего города»

Местные жители начали терять зарплату, рабочие места. Не все, кто трудился в ТРЦ, смог туда вернуться после 8 ноября. Возмутило сотрудников ТРЦ и то, как долго и сложно получать QR-код. Его выдают только после полной вакцинации, а между 1 и 2 компонентом 21 день.

«Мы просим Вас пересмотреть действующие ограничения и отменить QR-коды для входа в торговые центры на территории Тюменской области. Просим поддержать нас и сохранить наши рабочие места!»призвали обратившиеся горожане.

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#Новости#Коронавирус#Ограничения#Торговые центры#QR-код#Тюмень#Анна Доронина#Экономика
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