В Тюмени проходит день знаний для предпринимателей — ежегодный бизнес-форум

Темой в этом году стала «Бренд региона, компании, личности». Насыщенная программа форума включает в себя практические рекомендации от федеральных и региональных экспертов, которые поделятся с участниками современными технологиями и расскажут об ошибочных стратегиях.
В сегодняшнем мероприятии глава региона Александр Моор выступит с приветственным словом. Курировать собрание будет Лариса Невидайло.
Также в форуме примут участие председатель совета директоров компании Сибинтел Холдинг Владимир Шевчик и управляющий директор SberX, эксперт по созданию и развитию сообществ, идеоолог Community University Евгения Роньжина.