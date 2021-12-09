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В Тюмени проходит день знаний для предпринимателей — ежегодный бизнес-форум

9 декабря 2021, 06:46
Фото: 1Mi
В Тюмени проходит день знаний для предпринимателей — ежегодный бизнес-форум
Каждый год, начиная с 2013 года, проходит бизнес-форум «День знаний для предпринимателей», где спикеры обсуждают актуальные темы, важные для бизнеса, рассказала член генсовета организации «Деловая Россия» Лариса Невидайло.
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Тюмень

Темой в этом году стала «Бренд региона, компании, личности». Насыщенная программа форума включает в себя практические рекомендации от федеральных и региональных экспертов, которые поделятся с участниками современными технологиями и расскажут об ошибочных стратегиях.

В сегодняшнем мероприятии глава региона Александр Моор выступит с приветственным словом. Курировать собрание будет Лариса Невидайло.

Также в форуме примут участие председатель совета директоров компании Сибинтел Холдинг Владимир Шевчик и управляющий директор SberX, эксперт по созданию и развитию сообществ, идеоолог Community University Евгения Роньжина.

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#Новости#Бизнес-форум#Общество#Бизнес#Тюмень#Дарья Гасникова
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