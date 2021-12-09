Тюменцам рассказали, когда отменят QR-коды

По данным оперативного штаба на 8 декабря, в регионе прививки от коронавируса получили 933 390 местных жителей, весь курс прошли 827 239 человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, коллективный иммунитет в области составляет 60,2%.
Напомним, режим QR-кодов был введён в начале ноября — без электронного свидетельства о вакцинации нельзя было попасть в торговые центры, спорт-клубы и кинотеатры. За прошедший месяц общепит, расположенный в торговых комплексах, понёс убытки от 60 до 80%. А с 3 декабря ограничения должны были коснуться и отдельно расположенных ресторанов и кафе. Тогда бизнесмены забили тревогу и собрали более тысячи подписей с просьбой отменить коды.
Вечером 2 декабря губернатор подписал постановление о переносе ограничений в общепите на 24 декабря, а ТЦ стало разрешено посещать без предъявления кода до 18 часов в будние дни.
«Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учётом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества», — отметили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.
Эта мера временная и будет снята лишь после снижения заболеваемости, необходимого охвата тестирования на COVID-19, уменьшения загруженности коечного фонда в моногоспиталях и коллективного иммунитета, а на данный момент в Тюменской области продолжается действие режима повышенной готовности.