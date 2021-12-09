Тюменцам рассказали, когда отменят QR-коды

Напомним, режим QR-кодов был введён в начале ноября — без электронного свидетельства о вакцинации нельзя было попасть в торговые центры, спорт-клубы и кинотеатры. За прошедший месяц общепит, расположенный в торговых комплексах, понёс убытки от 60 до 80%. А с 3 декабря ограничения должны были коснуться и отдельно расположенных ресторанов и кафе. Тогда бизнесмены забили тревогу и собрали более тысячи подписей с просьбой отменить коды.