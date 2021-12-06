Штрафы от одной до 30 тысяч рублей получат тюменцы без QR-кода

«За невыполнение требований постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 No120-п„О введении режима повышенной готовности» предусмотрена административная ответственность (в соответствии с статьей 20.6.1. КоАПРФ) на юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на физических лиц от1 до 30 тысяч рублей», — сообщается в документах.