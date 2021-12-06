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Штрафы от одной до 30 тысяч рублей получат тюменцы без QR-кода

6 декабря 2021, 05:37
Фото: 1Mi
Штрафы до 30 тысяч рублей могут получить тюменцы без QR-кода
Бизнесмены, юридические и физические лица, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не имеющие QR-кода, будут подвергнуты административной ответственности, сообщается в документах, разработанных региональным департаментом потребительского рынка и туризма.
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Тюмень

Штрафы за нарушения выполнения требований, указанных в методических рекомендациях по организации работы с QR-кодами, основаны на административном кодексе.

«За невыполнение требований постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 No120-п„О введении режима повышенной готовности» предусмотрена административная ответственность (в соответствии с статьей 20.6.1. КоАПРФ) на юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на физических лиц от1 до 30 тысяч рублей», — сообщается в документах.

Также штрафы коснутся сотрудников, которые недобросовестно проверяют сертификаты о вакцинации или документы о медицинском отводе и ПЦР-тесты.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор региона подписал изменения в постановлении № 120, где прописаны смягчения действующего режима QR-кодов. С 3 декабря в торговые центры и другие общественные места попасть без кода можно в будни до 18 часов вечера. Остальные ограничения вступят в силу не ранее 24 декабря.

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#Новости#Общество#QR-код#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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