Штрафы от одной до 30 тысяч рублей получат тюменцы без QR-кода

Штрафы за нарушения выполнения требований, указанных в методических рекомендациях по организации работы с QR-кодами, основаны на административном кодексе.
«За невыполнение требований постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 No120-п„О введении режима повышенной готовности» предусмотрена административная ответственность (в соответствии с статьей 20.6.1. КоАПРФ) на юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на физических лиц от1 до 30 тысяч рублей», — сообщается в документах.
Также штрафы коснутся сотрудников, которые недобросовестно проверяют сертификаты о вакцинации или документы о медицинском отводе и ПЦР-тесты.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор региона подписал изменения в постановлении № 120, где прописаны смягчения действующего режима QR-кодов. С 3 декабря в торговые центры и другие общественные места попасть без кода можно в будни до 18 часов вечера. Остальные ограничения вступят в силу не ранее 24 декабря.