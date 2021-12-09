Тенденции на рынке ипотеки и недвижимости Тюменской области

«Раньше в целом по рынку было нормой, что на одобрение заявки уходит одна-две недели, потом на одобрение объекта — две-три недели, потом еще пара недель уходит на регистрацию. Сейчас эти сроки в целом по рынку сократились минимум в два раза. В „Абсолют Банке“ при полном пакете документов можно выйти на сделку на следующий день после подачи заявки на ипотеку. Средний чек ипотечного кредита по вторичке в конце 2021 года достиг 3.2 млн рублей, при покупке квартиры в новостройках по стандартным программам — 4.2 млн рублей. Даже коммуникация с заемщиками успешно переходит в онлайн-каналы: уже 87% обращений от них мы получаем именно там. Доля текстовых сообщений в чатах за год выросла в два раза и составляет более 25%. Каждый десятый вопрос поступает в наш официальный канал в WhatsApp»,руководитель «Абсолют Банка» в Тюмени Марина Петрова.