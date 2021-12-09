Тенденции на рынке ипотеки и недвижимости Тюменской области

Эксперты «Нашего Города» поделились своим мнением о состоянии регионального рынка недвижимости.
Что будет с ценами
После ажиотажного спроса, имевшего место в конце 2020 года, рынок тюменской недвижимости начал постепенно охлаждаться. По словам экспертов, в начале 2021 года рост цен на жилье продолжился, но совершенно другими, более медленными темпами.
«На основании аналитических данных рынка за 2021 год с января по август мы наблюдали ежемесячный рост цен на недвижимость. В совокупности он составил от 10 до 12%. В сентябре, впервые за год, произошло снижение этого показателя на 1–3% в зависимости от типа квартиры», руководитель отдела маркетинга АО «СЗ «Партнер-Строй» Юлия Шамшурина.
Особенность тюменского рынка недвижимости заключается в том, что более дешевое в начале 2021 года вторичное жилье к сентябрю догнало по стоимости новостройки. Квадратный метр жилья на вторичном рынке вырос с 78 тыс рублей до 88 тыс рублей, а на первичном с 81 тыс рублей до 88 тыс рублей, приводит данные статистики директор по маркетингу группы компаний «СБК» Алла Маркова.
«По вторичной недвижимости в среднем с января 2021 по итогам августа 2021 стоимость квадратного метра выросла на 10 000 рублей, что соответствует 12%. По новостройкам в среднем с января 2021 по итогам августа 2021 стоимость квадратного метра выросла на 7 000 рублей, что соответствует 8.6%. При этом в августе рост стоимости квадратного метра стагнировал, и рост цен прекратился», директор по маркетингу группы компаний «СБК» Алла Маркова.
Приоритетное жилье
По словам руководителя «Абсолют Банка» в Тюмени Марины Петровой, у тюменцев сегодня в приоритете готовые квартиры, объем сделок с ними достигает 58%. Ожидается, что в первой половине 2022 года спрос на вторичку может вырасти до 65%.
«Тюменцы выбирают вторичку, поскольку такие квартиры практически сразу готовы к заселению. Переезд можно планировать сразу после сделки. Сдачу жилья в новостройке можно ожидать несколько месяцев, а то и полтора-два года. Это может позволить себе далеко не каждый заемщик. Кроме того, новое жилье требует еще и вложений в ремонт. В среднем это 15–25% от стоимости квартиры»,руководитель «Абсолют Банка» в Тюмени Марина Петрова.
В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста интереса к вторичному жилью предложение в данном секторе резко уменьшается.
«Сокращение произошло порядка 30% на вторичном рынке недвижимости в Тюменской области. С первичным жильем ситуация обратная: по сравнению с прошлым годом спрос снизился на 30%. Количество предложений, напротив, увеличилось — рост составил около 40%», руководитель отдела маркетинга АО «СЗ «Партнер-Строй» Юлия Шамшурина.
Что касается структуры спроса, то она радикально не изменилась. По-прежнему наибольшим спросом пользуются компактные однокомнатные квартиры (до 35 кв. метров) и студии, далее идут компактные двухкомнатные квартиры (до 65 кв. метров), трехкомнатные квартиры в продажах составляют не более 7–9%, отмечает Алла Маркова.
Влияние ипотеки
Драйвером первичного рынка недвижимости в этом году в Тюменской области стала обновленная госпрограмма «Семейная ипотека». Главное преимущество программы в том, что в нее теперь включены семьи с одним ребенком. Кроме того, по семейной ипотеке можно купить квартиру не только напрямую у застройщика, но и по договору переуступки. Раньше такое жилье можно было приобрести только в рамках стандартных ипотечных программ по более высокой ставке. Теперь же, если ипотека на квартиру в новостройке была оформлена по стандартной программе любого банка, то появление первенца в семье после 1 января 2018 года — это повод рефинансировать кредит.
«Максимальная сумма займа в рамках программы „Семейная ипотека“ — 6 млн рублей при покупке жилья в Тюменской области. Срок — до 30 лет. При этом минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости квартиры. Часть первоначального взноса в „Абсолют Банке“ можно закрыть материнским капиталом. Использование маткапитала — это хорошая возможность приобрести жилье для семей с детьми. Ее используют 50% наших заемщиков по семейной ипотеке. Предполагаю, что до конца года их доля увеличится до 80–90%, поскольку за первого ребенка теперь выплачиваются 483.8 тысячи рублей», руководитель «Абсолют Банка» в Тюмени Марина Петрова.
По мнению застройщиков, именно «Семейная ипотека», а также разговоры о ее возможной отмене поддерживают интерес тюменцев к первичному рынку жилья.
«Пиковый спрос на новостройки пришелся на июнь, который был простимулирован ожиданиями отмены ипотеки с господдержкой и некоторым накопленным за время пандемии спросом (те, кто задумывался о покупке, приняли это решение именно в июне). С июля было снижение спроса, но это я бы назвала стабилизацией», директор по маркетингу группы компаний «СБК» Алла Маркова.
Прогноз по ипотеке на 2022 год
Средний чек ипотечного кредита на вторичном рынке региона в конце 2021 года достиг 3.2 млн рублей, при покупке квартиры в новостройках — 4.2 млн рублей.
По мнению экспертов, в первой половине 2022 года средний чек по ипотеке продолжит расти вслед за ценами на недвижимость и может увеличиться еще на 5–7%. Сдерживающим фактором может стать отсутствие роста доходов потенциальных заемщиков.
Из-за роста банковских ставок и постепенного увеличения цен на жилье объемы ипотечного кредитования в следующем году будут ниже, чем в 2021-м. Кроме того, январь и февраль традиционно считаются низким сезоном на рынке недвижимости. Опыт показывает, что в этот период, как правило, проходит меньше сделок с недвижимостью, чем в остальные месяцы.
Еще одна тенденция, о которой упоминают специалисты, — уход ипотеки в онлайн. В период пандемийных ограничений банки ускорили внедрение цифровых технологий и стали проводить отдельные этапы сделки в дистанционном режиме, что привело к ускорению ипотечных процессов.
«Раньше в целом по рынку было нормой, что на одобрение заявки уходит одна-две недели, потом на одобрение объекта — две-три недели, потом еще пара недель уходит на регистрацию. Сейчас эти сроки в целом по рынку сократились минимум в два раза. В „Абсолют Банке“ при полном пакете документов можно выйти на сделку на следующий день после подачи заявки на ипотеку. Средний чек ипотечного кредита по вторичке в конце 2021 года достиг 3.2 млн рублей, при покупке квартиры в новостройках по стандартным программам — 4.2 млн рублей. Даже коммуникация с заемщиками успешно переходит в онлайн-каналы: уже 87% обращений от них мы получаем именно там. Доля текстовых сообщений в чатах за год выросла в два раза и составляет более 25%. Каждый десятый вопрос поступает в наш официальный канал в WhatsApp»,руководитель «Абсолют Банка» в Тюмени Марина Петрова.