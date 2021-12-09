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Почему покупать квартиру надо сейчас. Спойлер: к 2022 году жильё в Тюмени подорожает

9 декабря 2021, 04:00
Фото: редакция Брусники
Цены на квартиры вырастут с 21 декабря. Но у тюменцев есть возможность забронировать квартиру по цене 2021 года. Чтобы воспользоваться шансом — нужно поторопиться.
Сюжет
Тюмень

Россиянам уходящий год запомнится не только пандемией, но и ростом цен буквально на всё. Особенно это было заметно в строительной отрасли, когда стоимость некоторых материалов выросла более, чем на 100%. Подорожало и жильё в новостройках. Очередное повышение цен произойдёт к концу декабря. Если планировали приобретать жилье — лучше сделать это сейчас, а для кого это особенно актуально — рассказала Брусника.

История 1. Детская или кабинет — нужно больше метров

Фото: редакция Брусники

По данным исследования Брусники, около 70% жилья жители Тюмени покупают в ипотеку. И чаще всего они приобретают минимум, достаточный для жизни человеку или небольшой семье. Но с рождением детей потребности меняются, хочется, чтобы места хватало каждому. Поменять квартиру на новую, просторную, мешает невыплаченная ипотека, да и детям надо выделить доли, чтобы опека дала согласие на куплю-продажу единственного жилья. Но, как оказалось, на самом деле провести обмен ипотечной квартиры на новостройку возможно. Причём без утомительных хлопот и затрат.

К примеру, в Бруснике разработали программу «бесшовного» переезда из старой квартиры в новую, по которой решение всех документальных и денежных вопросов клиента компания берёт на себя.

Вот, как это происходит. Брусника:

  • выкупает квартиру клиента по рыночной цене (это не шутка);
  • гасит ипотеку и другие кредиты (если необходимо);
  • часть денег (опять-таки если это необходимо) перечисляет продавцу наличными. Эти средства можно потратить на будущий ремонт;
  • оставшуюся сумму вносит в качестве оплаты за новостройку;
  • помогает взять ипотеку в банке-партнере под ставку от 0,1% на весь период строительства дома (сравните это со своей сегодняшней процентной ставкой).
  • даёт возможность жить в уже проданной квартире до 2,5 лет.

Если этот вариант вам подходит, можно посмотреть квартиры с увеличенной площадью, отдельным входом, террасами и постирочными в новостройках Брусники. Цены актуальны до 21 декабря.

История 2. Есть только первоначальный взнос на квартиру и регулярный доход

Этот случай самый простой технически, но решаться на него самые расчётливые, кто не любит упускать возможности.

В этом году стоимость квартир в новостройках выросли в среднем на 20 — 25%. И ждать снижения цен, наверное, даже наивно. А с 21 декабря жилье (по крайней мере у Брусники) станет еще дороже. Поэтому сейчас, именно тот случай, когда не стоить откладывать покупку квартиры «до лучших времён», а сделать это как можно быстрее, по ценам 2021 года.

Да, в этом декабре вы еще не поставите елку на новой террасе, зато уже можно заняться дизайном и планировать ремонт, а через год переехать в собственную квартиру.

Фото: редакция Брусники

Что сделать:

  • выбрать и забронировать квартиру на сайте Брусники;
  • получить справку о доходах для всех заемщиков и передать ее в Бруснику для одобрения ипотеки (остальное бесплатно сделает специалист отдела продаж);
  • приехать на просмотр в выбранный проект;
  • оформить сделку до 20 декабря, до повышения цены;
  • открыть шампанское;
  • весь следующий год следить за ходом строительства онлайн, а в выходные выбираться «на стройку», привыкать к новой локации и строить планы.

История 3: Есть наследство — двушка в N-ске

Вариант для тех, у кого есть в собственности неиспользуемая квартира, которую можно инвестировать в комфортное современное жильё. Иногда бывает так, что от родственников достаётся в наследство недвижимость, а заниматься ей у собственников не хватает времени. Продать или обменять — много хлопот, затрат, да и быстро это не сделаешь. А если квартира находится не в Тюмени — проблем ещё больше. Но как оказалось, дело это вовсе небезнадёжное.

Брусника выкупает квартиры в 220 городах России. Быстро — от трех дней, честно — по рыночной цене. Вырученную сумму можно инвестировать в новую квартиру, например, в Доме у Озера. В центральной части Зареки строится дом, в котором спроектированы квартиры с террасами и балконами, более просторные двухэтажные с отдельным вход​ом (их удобно использовать для частной практики врачу или репетитору).

Фото: редакция Брусники

На недостающую сумму Брусника поможет получить ипотеку на период строительства дома под 0,1% годовых, так что платежи за новостройку не будут обременительными. «Инвестиционную» квартиру можно сдать в аренду или организовать в ней офис. Записаться на просмотр можно на сайте компании

Застройщик ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте Наш.дом.рф. Банк: ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия 1481.

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