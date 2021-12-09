Почему покупать квартиру надо сейчас. Спойлер: к 2022 году жильё в Тюмени подорожает

Вариант для тех, у кого есть в собственности неиспользуемая квартира, которую можно инвестировать в комфортное современное жильё. Иногда бывает так, что от родственников достаётся в наследство недвижимость, а заниматься ей у собственников не хватает времени. Продать или обменять — много хлопот, затрат, да и быстро это не сделаешь. А если квартира находится не в Тюмени — проблем ещё больше. Но как оказалось, дело это вовсе небезнадёжное.