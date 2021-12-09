Из-за ДТП на Тобольском тракте в Тюмени образовалась дорожная пробка

Очевидцы рассказали, что несмотря на несерьёзность аварии, автомобили занимают обе полосы для движения в районе поворота на Тарманы, поэтому остальные участники дорожного движения вынуждены двигаться очень медленно. Кроме того, ситуацию осложняет мокрый снегопад, который мгновенно покрывает дорогу и авто. О пострадавших не сообщается.
Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения приоритета проезда. Точные обстоятельства установят автоинспекторы.
«ДТП занимает левый и правый ряды проезжей части на пересечении Тобольского тракта и улицей Малышева. Затор в обе стороны», — сообщают водители в автомобильных чатах.
На данный момент в областном центре дорожная обстановка оценивается в 7 баллов. Такое состояние продлится до 10 часов утра.