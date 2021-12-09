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Из-за ДТП на Тобольском тракте в Тюмени образовалась дорожная пробка

9 декабря 2021, 03:30
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
Из-за ДТП на Тобольском тракте в Тюмени образовалась дорожная пробка
Из-за дорожно-транспортного происшествия на Тобольском тракте в областном центре собралась дорожная пробка от Мельникайте до объездной дороги.
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Тюмень

Очевидцы рассказали, что несмотря на несерьёзность аварии, автомобили занимают обе полосы для движения в районе поворота на Тарманы, поэтому остальные участники дорожного движения вынуждены двигаться очень медленно. Кроме того, ситуацию осложняет мокрый снегопад, который мгновенно покрывает дорогу и авто. О пострадавших не сообщается.

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Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения приоритета проезда. Точные обстоятельства установят автоинспекторы.

«ДТП занимает левый и правый ряды проезжей части на пересечении Тобольского тракта и улицей Малышева. Затор в обе стороны», — сообщают водители в автомобильных чатах.

На данный момент в областном центре дорожная обстановка оценивается в 7 баллов. Такое состояние продлится до 10 часов утра.

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#Новости#Дорожные пробки#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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