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4 человека серьезно пострадали в ДТП на автотрассе Ялуторовск — Шадринск

5 декабря 2021, 08:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, на 121-м километре дороги Ялуторовск — Шадринск в Исетском районе региона произошла тяжелая авария с участием двух автомобилей.

«Chevrolet Lacetti» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки «Skoda». Водитель последнего постарался избежать удара, но попытка не увенчалась успехом.

В результате аварии один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет, второй развернуло на дороге.

Пострадали 4 человека: женщина-водитель «Lacetti» и семья из 3 человек (муж, жена и 5-летний ребенок). Все они были экстренно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

В данный момент движение на дороге временно ограничено. Активна только одна из полос. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Напоминаем водителям о том, что на автодорогах Тюменской области сейчас повышена аварийность из-за потепления и образования гололеда. Будьте осторожны.

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