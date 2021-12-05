4 человека серьезно пострадали в ДТП на автотрассе Ялуторовск — Шадринск

«Chevrolet Lacetti» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки «Skoda». Водитель последнего постарался избежать удара, но попытка не увенчалась успехом.
В результате аварии один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет, второй развернуло на дороге.
Пострадали 4 человека: женщина-водитель «Lacetti» и семья из 3 человек (муж, жена и 5-летний ребенок). Все они были экстренно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
В данный момент движение на дороге временно ограничено. Активна только одна из полос. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.
Напоминаем водителям о том, что на автодорогах Тюменской области сейчас повышена аварийность из-за потепления и образования гололеда. Будьте осторожны.