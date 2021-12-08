Горела 3-комнатная квартира в многоэтажке на Богдановича в Тюмени

Вызов на дежурный пульт поступил в 17 часов 13 минут вечера. На место инциденте прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательной части на 3 единицах спецтехники.
«В квартире на 5-м этаже сгорела внутренняя отделка. Огонь повредил площадь 5 квадратных метров. Наблюдалось очень сильное задымление», — уточнили «Нашему Городу» в ведомстве.
В Управлении также добавили, что в пожаре никто не пострадал. Более того, жильцам эвакуация не потребовалась — люди успели покинуть место до прибытия пожарных.
Причиной возгорания стало короткое замыкание.