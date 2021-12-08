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Горела 3-комнатная квартира в многоэтажке на Богдановича в Тюмени

8 декабря 2021, 06:50
Накануне вечером в областном центре на улице Богдановича загорелась трёхкомнатная квартира в жилом 10-этажном доме № 10, сообщили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.
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Тюмень

Вызов на дежурный пульт поступил в 17 часов 13 минут вечера. На место инциденте прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательной части на 3 единицах спецтехники.

«В квартире на 5-м этаже сгорела внутренняя отделка. Огонь повредил площадь 5 квадратных метров. Наблюдалось очень сильное задымление», — уточнили «Нашему Городу» в ведомстве.

В Управлении также добавили, что в пожаре никто не пострадал. Более того, жильцам эвакуация не потребовалась — люди успели покинуть место до прибытия пожарных.

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

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#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова#Видео
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