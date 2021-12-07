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За ввоз таблеток для похудания из Казахстана тюменка может лишиться свободы на 7 лет

7 декабря 2021, 09:57
Фото: 1Mi
За ввоз таблеток для похудания из Казахстана тюменка может лишиться свободы
Тюменка заказала в Казахстане таблетки для похудания, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, и была задержана таможенниками на почте. Теперь она обвиняется в контрабанде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Тюмень

В сентябре в интернете 47-летняя обвиняемая сделала заказ для себя. Таблетки общей массой более 63 граммов были доставлены по почте из Республики Казахстан.

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«Когда женщина пришла на почту получать отправление, она была задержана таможенниками, а капсулы с сильнодействующим веществом изъяты из незаконного оборота», — следует из материалов уголовного дела.

На данный момент обвинительное заключение по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ» утверждено, а материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени.

За свои действия тюменка в качестве максимального наказания может лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет и заплатить штраф до 1 млн рублей.

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