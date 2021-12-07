В РЭО посоветовали россиянам сортировать отходы в период локдауна

«Мы понимаем, что живем в трудные времена. На первом месте сейчас — здоровье граждан. Но также мы увидели, что люди и компании смогли адаптироваться к новым условиям. Хорошо бы, чтобы в новых реалиях, где покупки онлайн и доставка становятся все более востребованными, уделяли внимание экологичности. РЭО просит жителей страны в период локдауна продолжать сортировку отходов, отказаться от ненужных покупок онлайн или выбирать магазины, где упаковка используется минимально. И опять обращаемся к онлайн-ретейлу и компаниям по доставке, чтобы они использовали многоразовую тару и отказались от лишнего и трудноперерабатываемого упаковочного материала», — отметил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.