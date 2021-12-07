В РЭО посоветовали россиянам сортировать отходы в период локдауна

Ретейлерам рекомендовано проявлять большую ответственность при выборе упаковки для своей продукции и, если есть такая возможность, сократить ее объемы, пишет ТАСС.
«В службах доставки еды говорят о рекордных продажах за первые дни нерабочего периода. Численность запросов о подключении ресторанов к сервисам выросла в 1,5−3,5 раза. Жители столицы 28 октября заказали в два раза большее количество еды навынос, чем днем ранее, что стало рекордным показателем. В целом рынок доставки готовой еды показал рост на 41% за четырехдневный период, а число заказов увеличилось на 24%. Негативный момент заключается в том, что также выросли объемы упаковки и отходы потребления.
«Мы понимаем, что живем в трудные времена. На первом месте сейчас — здоровье граждан. Но также мы увидели, что люди и компании смогли адаптироваться к новым условиям. Хорошо бы, чтобы в новых реалиях, где покупки онлайн и доставка становятся все более востребованными, уделяли внимание экологичности. РЭО просит жителей страны в период локдауна продолжать сортировку отходов, отказаться от ненужных покупок онлайн или выбирать магазины, где упаковка используется минимально. И опять обращаемся к онлайн-ретейлу и компаниям по доставке, чтобы они использовали многоразовую тару и отказались от лишнего и трудноперерабатываемого упаковочного материала», — отметил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
В сервисах доставки зафиксировали самый быстрый рост заказов навынос. По данным «Яндекс. Еды», в первые четыре дня локдауна в Москве показатель вырос в 2,5 раза. В сервисе данную ситуацию связали с нулевой комиссией, введенной на это время. В Delivery Club уточнили, что жителями столицы в первый нерабочий день был заказан рекордный объем еды навынос — в два раза больше заказов, чем на день ранее.
При этом сами рестораны начали более активно подключаться к обоим сервисам. Резкое повышение количества запросов отмечено и в «Яндекс.Еде» — в 3,5 раза, и Delivery Club — в 1,5 раза, если сравнивать с показателями прошлой недели.
За первый год пандемии рынок доставки увеличился более чем в четыре раза. В прошлом году из-за доставки готовой еды сформировалось 40 тысяч тонн отходов — эти данные озвучили в Гринписе. Это равно примерно одному миллиарду одноразовых ложек, вилок, контейнеров, пакетов и других типов отходов.