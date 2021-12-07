nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бригада из Кунгура строит ледовый городок у Тобольского кремля

7 декабря 2021, 07:20
Фото: 1Mi
Бригада из Кунгура строит ледовый городок у Тобольского кремля
В Тобольск приехала бригада из Кунгура. Специалисты уже приступили к работе. У кремля появятся горки, трон и другие ледяные фигуры, рассказали в администрации города.

Для горок уже готов деревянный остов. Их будет две — в виде кита для ребятишек и двухъярусная на 2 и 3 метра в высоту для любителей прокатиться с ветерком.

«Также на площади будут установлены сказочные врата изо льда. Гуляющих смогут сфотографироваться с ледяными главными героями зимы — Дед Морозом и Снегурочкой, и посидеть на ледяном троне», — рассказали в мэрии.

Помимо того, вокруг фонтана появится ледяная ловушка для малышей и композиция «Тобольск окрыляет», и многое другое.

Работы будут идти почти три недели. Закончить планируется до 24 декабря.

Материалы по теме
В Тюмени около Затюменского парка хотят построить ледовый комплекс за 45 млн рублейВ Тюмени в Никольском сквере начали заливать ледовую площадку2 ледовых катка появятся на набережной к 10 декабря
#Новости#Общество#Зима#Ледовый городок#Новый год#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25