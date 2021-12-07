Бригада из Кунгура строит ледовый городок у Тобольского кремля

Для горок уже готов деревянный остов. Их будет две — в виде кита для ребятишек и двухъярусная на 2 и 3 метра в высоту для любителей прокатиться с ветерком.
«Также на площади будут установлены сказочные врата изо льда. Гуляющих смогут сфотографироваться с ледяными главными героями зимы — Дед Морозом и Снегурочкой, и посидеть на ледяном троне», — рассказали в мэрии.
Помимо того, вокруг фонтана появится ледяная ловушка для малышей и композиция «Тобольск окрыляет», и многое другое.
Работы будут идти почти три недели. Закончить планируется до 24 декабря.