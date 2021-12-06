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Житель Сургута пойдет за решетку из-за смертельного ДТП в Тюмени

6 декабря 2021, 13:22
Фото: 1Mi
В Тюмени водитель КАМАЗа превысил скорость и стал виновником смертельного ДТП. В аварии погиб молодой человек, а второй пассажир получил тяжкий вред здоровью. Теперь ближайшие годы мужчина проведет в местах лишения свободы.
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Суд

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины из Сургута. Его обвиняют по статье «совершение преступления по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Согласна материалам уголовного дела, в прошлом году водитель КАМАЗа гнал по тюменской дороге с превышением скорости. В итоге это привело к столкновению с ВАЗ 21140. Водитель легковушки остановился перед лихачом на запрещающий сигнал светофора и получил удар в заднюю часть машины. В результате удара 25-летний автомобилист погиб на месте, а его пассажирка получила тяжкий вред здоровью.

В результате происшествия, суд назначил водителю КАМАЗа наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения и на такой же срок мужчина лишился автомобильный прав. Помимо этого, лихач должен будет выплатить моральную компенсацию сестре погибшего в размере 800 тысяч рублей. Но приговор в силу пока не вступил.

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