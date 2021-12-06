Житель Сургута пойдет за решетку из-за смертельного ДТП в Тюмени

В результате происшествия, суд назначил водителю КАМАЗа наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения и на такой же срок мужчина лишился автомобильный прав. Помимо этого, лихач должен будет выплатить моральную компенсацию сестре погибшего в размере 800 тысяч рублей. Но приговор в силу пока не вступил.