В «Синих ведерках» дали комментарий по новости о 90 штрафах на Киркорова

«Полагаю, что это все же водитель, так как персоны уровня Киркорова, будь то артист или предприниматель, не играет роли совершенно, сами за руль не садятся. Но транспортное средство зарегистрировано на Киркорова, и он как собственник отвечает за оплату штрафов. Вероятно, это все было как-то запущено. Не очень здорово, что есть большое количество неоплаченных штрафов, отлично, что полиция начала с этим разбираться», — передает слова Шкуматова NEWS.ru.