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В «Синих ведерках» дали комментарий по новости о 90 штрафах на Киркорова

6 декабря 2021, 16:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов дал комментарий по распространившимся в СМИ сообщениям о почти сотне штрафов за нарушение ПДД на артиста Филиппа Киркорова. Эксперт считает, что, вероятно, ПДД нарушил не сам исполнитель, а его водитель, а Киркоров только несет ответственность как собственник машины.

«Полагаю, что это все же водитель, так как персоны уровня Киркорова, будь то артист или предприниматель, не играет роли совершенно, сами за руль не садятся. Но транспортное средство зарегистрировано на Киркорова, и он как собственник отвечает за оплату штрафов. Вероятно, это все было как-то запущено. Не очень здорово, что есть большое количество неоплаченных штрафов, отлично, что полиция начала с этим разбираться», — передает слова Шкуматова NEWS.ru.

Адвокат певца Александр Добровинский рассказал изданию, что Филипп Киркоров сам не ездит за рулем, а прибегает к услугам личного водителя.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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