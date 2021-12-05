Кириенко поддержал предложение по увеличению числа психиатров для детей

Данные предложения были озвучены лауреатами Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Как сообщает tass.ru, одна из победительниц форума #МЫВМЕСТЕ Анастасия Гилеева представила проект «Особый случай». В рамках проекта девушка создает специальный образовательный видеоконтент, адаптированный для школьников с ограниченными возможностями. Анастасия предложила создавать особые условия обучения для каждого школьника, имеющего проблемы со здоровьем.
Проблему подросткового суицида обозначила москвичка Наталья Треушникова. В рамках ее проекта «вМесте» люди рассказывают о том, что переживали в подростковом возрасте, о своих проблемах, которые на тот момент казались неразрешимыми. По мнению Натальи, улучшить ментальное здоровье молодежи поможет увеличение числа детских и подростковых психиатров, которых не хватает в регионах.
В Алтайском крае пользуется популярностью проект «Добрые вещи», организованный Анной Манойленко. Девушка организовала сбор вещей для многодетных и малоимущих семей. Любой человек может принести ненужную вещь в хорошем состоянии и взять те вещи, которые ему нужны. Для успешной работы проекта, по мнению Анны, необходимо отдельное помещение.
Проект «Благотворительная больница», созданный Сергеем Иевковым, помогает тем, кто в силу обстоятельств не может получить врачебную помощь в государственных медучреждениях. Парень помогает малоимущим и бездомным людям, у которых нет документов для получения медпомощи. Для этой категории граждан Сергей организовал в Санкт-Петербурге вакцинацию от ковида. Сергей считает, что для упрощения вакцинации необходимо внести изменения в законодательство на федеральном уровне.
Сергей Кириенко призвал лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ обмениваться опытом и применять для решения проблем наиболее удачные кейсы.
«Важна обратная связь, ведь каждую проблему невозможно решить в ручном режиме. Мне нужно понимать, какие институциональные решения еще необходимо принять», - заключил Кириенко.