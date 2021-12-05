Кириенко поддержал предложение по увеличению числа психиатров для детей

Проект «Благотворительная больница», созданный Сергеем Иевковым, помогает тем, кто в силу обстоятельств не может получить врачебную помощь в государственных медучреждениях. Парень помогает малоимущим и бездомным людям, у которых нет документов для получения медпомощи. Для этой категории граждан Сергей организовал в Санкт-Петербурге вакцинацию от ковида. Сергей считает, что для упрощения вакцинации необходимо внести изменения в законодательство на федеральном уровне.