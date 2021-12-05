История с оставшимися на зимовку птицами получила грустное развитие. Птицы гибнут

В конце октября, когда начались первые серьезные заморозки, жители Тюмени обратили внимание на оставшихся в водоемах пернатых обитателей. Многим стало очевидно, что улетать они уже не планируют, а морозы их погубят. Так и случилось: сегодня местный житель обнаружил мертвого лебедя на одном из прудов.

«Бедный, я думала они улетели. Месяц назад их было 4. Где остальные?!»из комментариев социальное сети ВКонтакте. По сообщениям очевидцев, на пруду осталась одна живая птица, которая периодически кружит над водной гладью. 31 октября мы рассказывали о подобном развитии событий на другом водном объекте. Тогда горожане забеспокоились о том, что утки в местных прудах не улетают и могут там замерзнуть. С подобными случаями сталкиваются в большом количестве регионов страны. Этому способствует доступность пищи в летний период. Птиц постоянно подкармливают и их подобное отсутствие трудозатрат вполне устраивает. К сожалению, это приводит и к негативным последствиям. Материалы по теме Тоболяки обеспокоены судьбой уток, не улетевших зимовать Жителей Тюмени волнует судьба пернатых обитателей водоемов в грядущие морозы