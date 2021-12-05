История с оставшимися на зимовку птицами получила грустное развитие. Птицы гибнут

«Бедный, я думала они улетели. Месяц назад их было 4. Где остальные?!»из комментариев социальное сети ВКонтакте.
По сообщениям очевидцев, на пруду осталась одна живая птица, которая периодически кружит над водной гладью.
31 октября мы рассказывали о подобном развитии событий на другом водном объекте. Тогда горожане забеспокоились о том, что утки в местных прудах не улетают и могут там замерзнуть.
С подобными случаями сталкиваются в большом количестве регионов страны. Этому способствует доступность пищи в летний период. Птиц постоянно подкармливают и их подобное отсутствие трудозатрат вполне устраивает. К сожалению, это приводит и к негативным последствиям.