nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область получит финансовую поддержку

4 декабря 2021, 07:29
Фото: 1Mi
Общее количество средств, выделяемых на различные программы регионального значения, было увеличено на 763 млн рублей. Финансовые субсидии, направленные на развитие Тюменской области, уже превысили 10 млрд.

Решение было принято Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений при Министерстве финансов Российской Федерации. Часть субсидий будет направлена на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожной сети и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«В 2,5 раза увеличена федеральная поддержка оснащения оборудованием сосудистых центров. В полтора раза — обеспечение учебных заведений доступом к сети Интернет и специализированным государственным информационным системам. Дополнительные 500 млн выделены на возведение школы в «Ново-Патрушево»Александр Ремезков, депутат Государственной думы.

Ранее «Наш Город» сообщал о финансовой поддержке во многих отраслях региона:

  • Почти 19,5 тысяч тюменских семей получили жилищную субсидию;
  • Предприниматели Тюменской области получают льготные кредиты новой волны.

Также недавно состоялось принятие бюджета на следующие 3 года в Тюменской областной думе.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25