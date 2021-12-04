Тюменская область получит финансовую поддержку

Решение было принято Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений при Министерстве финансов Российской Федерации. Часть субсидий будет направлена на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожной сети и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
«В 2,5 раза увеличена федеральная поддержка оснащения оборудованием сосудистых центров. В полтора раза — обеспечение учебных заведений доступом к сети Интернет и специализированным государственным информационным системам. Дополнительные 500 млн выделены на возведение школы в «Ново-Патрушево»Александр Ремезков, депутат Государственной думы.
Ранее «Наш Город» сообщал о финансовой поддержке во многих отраслях региона: