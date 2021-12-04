Тюменская область получит финансовую поддержку

Решение было принято Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений при Министерстве финансов Российской Федерации. Часть субсидий будет направлена на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожной сети и жилищно-коммунальной инфраструктуры.