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Пребывающие из Африки и Гонконга в Тюмень должны сдавать тест на COVID-19

3 декабря 2021, 05:18
Фото: 1Mi
Пребывающие из Африки и Гонконга в Тюмень должны сдавать тест на COVID-19
В информационном центре регионального правительства сообщили, что для предотвращения ввоза нового штамма COVID-19 «омикрон» в область, лица, которые приезжают в регион из Гонконга, Египта, ЮАР и других африканских стран должны сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту.

Пока результат неизвестен, необходимо соблюдать карантин. Это также касается и членов экипажей самолётов.

«Прибывающие из этих стран граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в аэропортах „Рощино“ и „Ремезов“. До получения результатов им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания», — уточнили в правительстве.

Скорректированные пункты можно найти в подписанном постановлении правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе ввели послабления в режиме QR-кодов. Теперь в торговые центры без кода можно посетить до 18 часов. Ограничения для ряда общественных мест перенесли на 24 декабря.

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#Новости#COVID-19#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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