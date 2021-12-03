Пребывающие из Африки и Гонконга в Тюмень должны сдавать тест на COVID-19

В информационном центре регионального правительства сообщили, что для предотвращения ввоза нового штамма COVID-19 «омикрон» в область, лица, которые приезжают в регион из Гонконга, Египта, ЮАР и других африканских стран должны сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту.

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