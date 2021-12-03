Пребывающие из Африки и Гонконга в Тюмень должны сдавать тест на COVID-19

Пока результат неизвестен, необходимо соблюдать карантин. Это также касается и членов экипажей самолётов.
«Прибывающие из этих стран граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в аэропортах „Рощино“ и „Ремезов“. До получения результатов им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания», — уточнили в правительстве.
Скорректированные пункты можно найти в подписанном постановлении правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности».
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе ввели послабления в режиме QR-кодов. Теперь в торговые центры без кода можно посетить до 18 часов. Ограничения для ряда общественных мест перенесли на 24 декабря.