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Тюменка оплатила в интернете за ёлку 8 тысяч рублей, но дерево так и не получила

2 декабря 2021, 08:22
Фото: 1Mi
Тюменка оплатила в интернете за ёлку 8 тысяч рублей, но так и не получила
В полицию обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что при покупке новогоднего дерева наткнулась на мошенников и лишилась более 8 тысяч рублей, сообщили в городском Управлении ведомства.
Сюжет
Тюмень

Тюменка поведала, что в начале недели на одном из сайтов наткнулась на объявление, в котором говорилось о продаже новогодней ёлки.

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«Пострадавшая оформила покупку и перевела на указанный счёт более 8 тысяч рублей. Однако дерево она так и не получила. После чего поняла, что наткнулась на мошенников», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество». Сейчас специалисты проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить личность подозреваемого и задержать.

Полицейские напоминают горожанам, что во время покупок в интернете необходимо выбирать только проверенные сайты и оплачивать товары после получения.

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