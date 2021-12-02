Тюменка оплатила в интернете за ёлку 8 тысяч рублей, но дерево так и не получила

Тюменка поведала, что в начале недели на одном из сайтов наткнулась на объявление, в котором говорилось о продаже новогодней ёлки.
«Пострадавшая оформила покупку и перевела на указанный счёт более 8 тысяч рублей. Однако дерево она так и не получила. После чего поняла, что наткнулась на мошенников», — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество». Сейчас специалисты проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить личность подозреваемого и задержать.
Полицейские напоминают горожанам, что во время покупок в интернете необходимо выбирать только проверенные сайты и оплачивать товары после получения.