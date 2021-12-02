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Жителям Тюмени напоминают, что покупать новогодние ели нужно только на базарах

2 декабря 2021, 07:48
Фото: 1Mi
Жителям Тюмени напоминают, что покупать новогодние ели нужно только на база
В региональном департаменте лесного комплекса напомнили местным жителям, что приобретать новогодние деревья необходимо в специально оборудованных для этого местах.

Деревья для новогодних праздников могут заготавливать арендаторы лесных участков и некоторые лесничества, которые выиграли аукцион и заключили договор.

«По правилам торговли легально продают праздничные деревья на, так называемых, ёлочных базарах», — уточнили в ведомстве.

Также в департаменте добавили, что за нелегальную продажу ёлок и елей граждане могут получить штраф 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 700 тысяч рублей. Более того, в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

Во время праздников и накануне леса региона будут под охраной сотрудников лесоохраны и полиции.

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#Новости#Общество#Елки#Новый год#Тюмень#Дарья Гасникова
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