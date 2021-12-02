Жителям Тюмени напоминают, что покупать новогодние ели нужно только на базарах

Также в департаменте добавили, что за нелегальную продажу ёлок и елей граждане могут получить штраф 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 700 тысяч рублей. Более того, в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.