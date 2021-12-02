Жителям Тюмени напоминают, что покупать новогодние ели нужно только на базарах

Деревья для новогодних праздников могут заготавливать арендаторы лесных участков и некоторые лесничества, которые выиграли аукцион и заключили договор.
«По правилам торговли легально продают праздничные деревья на, так называемых, ёлочных базарах», — уточнили в ведомстве.
Также в департаменте добавили, что за нелегальную продажу ёлок и елей граждане могут получить штраф 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 700 тысяч рублей. Более того, в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.
Во время праздников и накануне леса региона будут под охраной сотрудников лесоохраны и полиции.