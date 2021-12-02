На улице Федюнинского в Тюмени работают следователи. Дорога перекрыта

В конце ноября на этом участке дороги произошла страшная трагедия — пьяный водитель на «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы, которые занимались чисткой барьеров. Оба мужчины погибли на месте. Позже выяснилось, что за рулём находился работник Следственного комитета по Тюменской области.
«На месте проводятся следственные действия», — уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.
Сейчас дорога перекрыта несколькими автомобилями ГИБДД и спецмашиной СК. На месте работают сотрудники полиции.
Следственный комитет официальных комментариев пока не даёт.