На улице Федюнинского в Тюмени работают следователи. Дорога перекрыта

В конце ноября на этом участке дороги произошла страшная трагедия — пьяный водитель на «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы, которые занимались чисткой барьеров. Оба мужчины погибли на месте. Позже выяснилось, что за рулём находился работник Следственного комитета по Тюменской области.