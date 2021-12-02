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На улице Федюнинского в Тюмени работают следователи. Дорога перекрыта

2 декабря 2021, 08:47
Фото: «НашГород»
Объездная на Федюнинского перекрыта из-за следственных действий
Улица Федюнинского рядом с торговым центром Остров в направлении Мельникайте перекрыта в связи со следственными действиями, сообщили «Нашему Городу» в региональном Управлении ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

В конце ноября на этом участке дороги произошла страшная трагедия — пьяный водитель на «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы, которые занимались чисткой барьеров. Оба мужчины погибли на месте. Позже выяснилось, что за рулём находился работник Следственного комитета по Тюменской области.

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«На месте проводятся следственные действия», — уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.

Сейчас дорога перекрыта несколькими автомобилями ГИБДД и спецмашиной СК. На месте работают сотрудники полиции.

Следственный комитет официальных комментариев пока не даёт.

Напомним, виновника ДТП уволили со службы, а уголовное дело было передано в Москву.

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#Новости#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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