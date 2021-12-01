Итоги дня: такси за 4 тысячи, гимназия закрывается из-за болезни, ДТП на Ямской

Как сообщают в региональном Управлении ГИБДД, за сутки зарегистрировано три смертельных аварии. Одна из них произошла на 203 км Тюмень — Омск. «Инфинити» выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз, водитель автомобиля погиб. Вместе с ним в машине находился его сын, последнего госпитализировали.