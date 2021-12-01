Итоги дня: такси за 4 тысячи, гимназия закрывается из-за болезни, ДТП на Ямской

Отец тюменки отдал за проезд в такси от Рощино до Тюмени 4 тысячи рублей, рассказала женщина в социальных сетях. В приложении отображалась цена в 290 рублей, но пенсионер вызвал машину не через него.
«Желаю „всего самого хорошего и доброго“ таксисту который сегодня отвез из аэропорта на ул. Барнаульская 42 моего папу пенсионера 68 лет, папа прилетел на медицинское обследование по подозрению на онкологию», — отмечает тюменка.
Таксист не хотел отдавать сумку пассажиру, если тот не заплатит. Цену в 4 тысячи рублей перевозчик обосновал тем, что его услуги стоили для дедушки 200 рублей за километр. Ситуация возмутила подписчиков паблика «ЧС Тюмень».
Как сообщают в региональном Управлении ГИБДД, за сутки зарегистрировано три смертельных аварии. Одна из них произошла на 203 км Тюмень — Омск. «Инфинити» выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз, водитель автомобиля погиб. Вместе с ним в машине находился его сын, последнего госпитализировали.
Также на улице Ямской «Тигуан» задавил 41-летнего мужчину. На 269 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик KIA Bongo столкнулся c КАМАЗом, его боком выбросило на встречную полосу.
Обстоятельства ДТП выясняются. Завтра на дорогах региона ожидается гололед — водителям стоит соблюдать осторожность.
Как сообщают жители областной столицы, из-за эпидемии коронавируса и ОРВИ учащиеся гимназии переходят на дистанционный формат обучения. Стоит отметить, что до этого несколько классов уже уходили на карантин.
«Со 2 декабря пускать в учебное заведение не будут, Ранее тут закрыли несколько классов на карантин, многие болеют», — отмечает подписчик тюменского портала.
По данным эпидемиологов, за последнюю неделю число заболевших ОРВИ повысилось на 13%.