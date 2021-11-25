Шкуматов: уже сейчас можно наказывать блогеров-лихачей на основании их видео

Posted 25 ноября 2021,, 13:33
Published 25 ноября 2021,, 13:33
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Напомним, член Совфеда Ирина Рукавишникова предложила доказывать вину блогеров лихачей, используя для этого выложенный ими контент. Это могут быть кадры с уличных гонок и другие материалы, фиксирующие нарушения. По ее словам, в нынешнем Кодексе административных правонарушений нет понятия “опасное вождение”. Однако сенатор отметила, что в новую редакцию КоАП оно будет включено, пишет NEWS.ru.
В свою очередь, Петр Шкуматов заявил, что наказывать лихачей на основании их же видео можно уже сейчас, причем для этого не обязательно менять законодательство. Для административных наказаний видео блогеров-лихачей вполне может быть доказательством, было бы желание привлекать их к ответственности.
Если же закрутить гайки, то они могут просто перестать публиковать свой контент на открытых площадках и уйдут, например, в закрытые сообщества. В то же время Шкуматов подчеркнул, что если человек сознательно демонстрирует неуважение к закону, то здесь наказание должно быть обязательным и неотвратимым.