Шкуматов: уже сейчас можно наказывать блогеров-лихачей на основании их видео

Если же закрутить гайки, то они могут просто перестать публиковать свой контент на открытых площадках и уйдут, например, в закрытые сообщества. В то же время Шкуматов подчеркнул, что если человек сознательно демонстрирует неуважение к закону, то здесь наказание должно быть обязательным и неотвратимым.