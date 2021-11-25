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Posted 25 ноября 2021,, 13:33

Published 25 ноября 2021,, 13:33

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Шкуматов: уже сейчас можно наказывать блогеров-лихачей на основании их видео

25 ноября 2021, 13:33
Лидер“Синих ведёрок” Петр Шкуматов прокомментировал предложение сенатора Рукавишниковой о наказании блогеров-лихачей на основании их же контента.

Напомним, член Совфеда Ирина Рукавишникова предложила доказывать вину блогеров лихачей, используя для этого выложенный ими контент. Это могут быть кадры с уличных гонок и другие материалы, фиксирующие нарушения. По ее словам, в нынешнем Кодексе административных правонарушений нет понятия “опасное вождение”. Однако сенатор отметила, что в новую редакцию КоАП оно будет включено, пишет NEWS.ru.

В свою очередь, Петр Шкуматов заявил, что наказывать лихачей на основании их же видео можно уже сейчас, причем для этого не обязательно менять законодательство. Для административных наказаний видео блогеров-лихачей вполне может быть доказательством, было бы желание привлекать их к ответственности.

Если же закрутить гайки, то они могут просто перестать публиковать свой контент на открытых площадках и уйдут, например, в закрытые сообщества. В то же время Шкуматов подчеркнул, что если человек сознательно демонстрирует неуважение к закону, то здесь наказание должно быть обязательным и неотвратимым.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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