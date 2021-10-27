Как цифровые технологии помогают в мониторинге состояния тюменских дорог

Реализация федерального проекта ИТС началась в стране в 2020 году, однако цифровые технологии в сфере транспортной инфраструктуры успешно разрабатываются и применяются в Тюменской области уже более 7 лет. Так, департаментом информатизации создана региональная навигационно-информационная система Тюменской области (РНИС). Она c 2013 года успешно осуществляет диспетчеризацию междугороднего транспорта, сбор и анализ данных о состоянии дорог, распределение транспорта для нужд правительства и социальное такси. В системе осуществляется мониторинг всех государственных и муниципальных транспортных средств. Использование РНИС сделало пассажирские перевозки прозрачнее как для областных служб, так и для людей, пользующихся транспортом. С её помощью можно отследить, не пропускает ли водитель остановки, сколько времени на них находится, следует ли утвержденному графику и маршруту.