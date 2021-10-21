Тюменец Иван Шмонин выводит экшн-спорт на федеральный уровень

«Битва на Туре» стала визитной карточкой Тюмени: за 5 лет проведения фестиваля из локального события проект вырос сначала на федеральный, а теперь и на международный уровень – в 2022 году уже согласовано проведение этапа Кубка Азии по сноуборду в Олимпийской дисциплине биг-эйр. Кроме того, в 2021 году проект получил признание на федеральном уровне – вошел в топ-10 проектов страны RUSSIAN CREATIVE WEEK и был презентован как успешный кейс на Российской Креативной неделе в Москве.