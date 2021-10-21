Тюменец Иван Шмонин выводит экшн-спорт на федеральный уровень

Ивану Шмонину 31 год, и популяризации экстремального спорта он посвятил более 7 лет — именно столько существует Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team).
Команда создает социальные и коммерческие проекты, направленные на развитие спортивно-зрелищной индустрии, уличной культуры, искусства и творчества. Создавая проекты по всей стране, команда продвигает в массы такие виды спорта как BMX, сноуборд, футбольный фристайл, скалолазание, дрифт и другие.
Все начиналось в Тюмени, с организации региональных и областных соревнований по сноуборду — с 2014 года Иван является руководителем регионального отделения Федерации сноуборда России. Сегодня Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) объединил в себе локальные комьюнити, региональные сообщества, спортивные федерации и event-агентства.
Мероприятия, организованные Extreme Team, посещают сотни спортсменов из различных регионов России, приезжают сотни тысяч зрителей. В ходе организации спортивных мероприятий строят спортивные сооружения, выбирают необычные локации.
По словам самого Ивана, это очень тяжелый труд, но его результат приносит удовольствие всем членам команды. Интерес людей к подобным фестивалям и соревнованиям активный, их посещают до 160 000 зрителей, а медиаохваты проектов достигают 7 миллионов контактов с аудиторией в онлайне.
Если делать, то масштабно – фестивали «Битва на Туре» и «Extreme Expo» в 2018 году вошли в топ-лучших туристических событий Тюменского региона в рамках рейтинга "Национальное событие года". Летний фестиваль «Extreme Expo» и зимний «Битва на Туре» проходят в самом сердце города, на набережной Тюмени, с 2016 года.
«Битва на Туре» стала визитной карточкой Тюмени: за 5 лет проведения фестиваля из локального события проект вырос сначала на федеральный, а теперь и на международный уровень – в 2022 году уже согласовано проведение этапа Кубка Азии по сноуборду в Олимпийской дисциплине биг-эйр. Кроме того, в 2021 году проект получил признание на федеральном уровне – вошел в топ-10 проектов страны RUSSIAN CREATIVE WEEK и был презентован как успешный кейс на Российской Креативной неделе в Москве.
На федеральный уровень команда из Тюмени вышла еще в 2019 году, до пандемии – Extreme Team провели фестивали уличной культуры и спорта в Элисте (Республика Калмыкия) и Грозном (Чеченская Руспублика). Отдельного внимания заслуживает проект в Москве – Фестиваль экстремальных видов спорта «Метро Индастриалс» в 2019 году стал первым экшн фестивалем на станции метро: закрытую станцию Московского метрополитена «Деловой центр» Солнцевской линии на один вечер переоборудовали в экстрим-парк.
В апреле 2021 года Иван получил назначение на должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева.
Иван стал одним из героев документального спецпроекта Youtube-канала «GLEB MAMONOV» об отважных креативных «градообразующих» молодых людях, которые занимаясь любимым делом, меняют облик и пульс своих городов в России.
В выпуске проекта Иван рассказал о том, через что ему пришлось пройти, чтобы запустить экстремальный пульс в Тюмени и выйти в федеральную повестку. Вместе с ним в фильме приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.