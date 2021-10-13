В Тюменской области нечистоты сливаются на землю в обход очистных сооружений

Отмечается, что на реконструкцию канализации в этом районе было потрачено свыше двухсот миллионов рублей. Но после ее запуска доступ к месту, куда в те годы, пока очистные сооружения ремонтировались, сливались нечистоты, перекрыт не был. Кроме того, там отсутствуют объявления о том, что временный полигон закрыт.