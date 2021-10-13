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Posted 13 октября 2021,, 13:33

Published 13 октября 2021,, 13:33

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области нечистоты сливаются на землю в обход очистных сооружений

В Тюменской области нечистоты сливаются на землю в обход очистных сооружений

13 октября 2021, 13:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Викуловском районе Тюменской области бизнесмены выливают в поля жидкие бытовые отходы (ЖБО), несмотря на действующую канализацию.

Очистные сооружения не так давно были запущены в работу после десяти лет реконструкции, но предприниматели и после этого не прекратили сливать ЖБО на землю сельхозназначения неподалеку от села Чебаклей. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на представителей общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Отмечается, что на реконструкцию канализации в этом районе было потрачено свыше двухсот миллионов рублей. Но после ее запуска доступ к месту, куда в те годы, пока очистные сооружения ремонтировались, сливались нечистоты, перекрыт не был. Кроме того, там отсутствуют объявления о том, что временный полигон закрыт.

Члены ОНФ рассказали журналистам, что беспокойство вызывает также стоимость услуги по вывозу ЖБО, которая до сих пор не установлена. В связи с этим Народный фронт отправил запрос в региональный департамент тарифной и ценовой политики по поводу сроков формирования тарифов за вывоз жидких отходов в Викуловском районе.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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