Сбер представил сервис для распознавания опасных ситуаций в учебных заведениях

«Безопасный кампус» от компании VisionLabs представляет собой программную платформу видеонаблюдения. Она поддерживает свыше 10 тыс. моделей IP-устройств и объединяет в себе нейросетевую видеоаналитику, умный поиск в видеобиблиотеке и дружелюбный пользовательский интерфейс. По замыслу разработчиков, «Безопасный кампус» позволяет проводить автоматический мониторинг обстановки во всех помещениях школы или колледжа без участия оператора. Использование платформы видеонаблюдения исключает возможность несанкционированного прохода на территорию образовательной организации, увеличивает скорость реагирования на внештатную ситуацию и на треть уменьшает расходы на обеспечение безопасности. Новая система уже опробована в кампусе Дальневосточного федерального университета, площадь которого составляет примерно 500 тыс. кв. метров.