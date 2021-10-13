Сбер представил сервис для распознавания опасных ситуаций в учебных заведениях

Posted 13 октября 2021,, 13:51
Published 13 октября 2021,, 13:51
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Тюмень, инновационные решения были представлены в ходе XIV Тюменского цифрового форума «Инфотех — 2021».
«Безопасный кампус» от компании VisionLabs представляет собой программную платформу видеонаблюдения. Она поддерживает свыше 10 тыс. моделей IP-устройств и объединяет в себе нейросетевую видеоаналитику, умный поиск в видеобиблиотеке и дружелюбный пользовательский интерфейс. По замыслу разработчиков, «Безопасный кампус» позволяет проводить автоматический мониторинг обстановки во всех помещениях школы или колледжа без участия оператора. Использование платформы видеонаблюдения исключает возможность несанкционированного прохода на территорию образовательной организации, увеличивает скорость реагирования на внештатную ситуацию и на треть уменьшает расходы на обеспечение безопасности. Новая система уже опробована в кампусе Дальневосточного федерального университета, площадь которого составляет примерно 500 тыс. кв. метров.
А виртуальный ассистент от группы компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) дает возможность и бизнесу, и государству обеспечивать бесперебойную связь с аудиторией. Это инновационное решение с успехом применяется в банках, телекоммуникациях, медицине и иных сферах. В частности, в Тюменском регионе диалоговый ассистент используется в Центре обеспечения мер социальной поддержки, где совершает около полутора тысяч информационных обзвонов ежемесячно по вопросам назначения пособий, правах на льготы и др.