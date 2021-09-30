Тюменские ИТ-компаний могут подать заявки на гранты РФРИТ в объеме свыше 3 млрд ₽

Для организаций доступны конкурсные отборы: «Грант на разработку отечественных ИТ-решений» и «Грант на цифровую трансформацию компаний». ИТ-компании могут пройти конкурсный отбор проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий и получить грант на сумму от 20 млн рублей до 300 млн рублей. Срок реализации проекта составляет от 6 до 18 месяцев.
Претендовать на грант теперь могут разработчики не только программного обеспечения, но и программно-аппаратных комплексов. Для компаний-разработчиков сняты ограничения по ОКВЭД и размеру выручки. Также в конкурсе могут участвовать стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний). Проект, участвующий в конкурсе, должен соответствовать приоритетным направлениям поддержки. С ними можно ознакомиться на официальном сайте.
Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, доступен грант на цифровую трансформацию в размере от 120 до 300 миллионов рублей. Для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн. Срок реализации проектов — от 6 до 30 месяцев.
Одно из главных условий для получения гранта — цифровые решения должны быть отечественными и соответствовать приоритетным направлениям поддержки.
Средства можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку оборудования, программного обеспечения и другие направления.
Конкурсные отборы 2021 года еще не завершены, поэтому компании могут претендовать на предложенные гранты. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте.
Также при поддержке Минцифры России Российским фондом развития информационных технологий и АНО «Цифровые трансформации» в сентябре-декабре 2021 года проводится деловая программа Russia Open Source. Это цикл значимых событий, посвященных opensource-разработке и углублению интеграции российского программистского сообщества в глобальное коммьюнити. События объединены темой открытого кода, в рамках которых ведущие отечественные и мировые ИТ-компаний поделятся своими стратегическими представлениями о перспективах развития информационных технологий на базе opensource. Подробная информация о проведении мероприятия доступна на сайте.
Напомним, что в Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации. В частности, специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки. Подробнее о том, какие меры поддержки и льготы доступны тюменским ИТ-компаниям, можно узнать здесь.