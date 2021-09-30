Тюменские ИТ-компаний могут подать заявки на гранты РФРИТ в объеме свыше 3 млрд ₽

Претендовать на грант теперь могут разработчики не только программного обеспечения, но и программно-аппаратных комплексов. Для компаний-разработчиков сняты ограничения по ОКВЭД и размеру выручки. Также в конкурсе могут участвовать стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний). Проект, участвующий в конкурсе, должен соответствовать приоритетным направлениям поддержки. С ними можно ознакомиться на официальном сайте.