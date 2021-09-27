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Posted 27 сентября 2021,, 12:48

Published 27 сентября 2021,, 12:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Основатель партии "Яблоко" экстренно госпитализирован в больницу

27 сентября 2021, 12:48
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский экстренно доставлен в больницу в связи с болью в сердце.

По информации NEWS.ru, проблемы у политика возникли после объявления результатов выборов. Уточняется, что у Явлинского появилось затрудненное дыхание, тяжесть в груди и учащённое сердцебиение. О возникновении этих симптомов он сообщил в ночь с субботы на воскресенье.

В больнице его осмотрели врачи, которые выявили нарушение в ритме сердца. На данный момент его состояние оценивается, как среднее. Председатель партии Сергей Митрохин заявил, что во фракции нет какой-либо информации, связанной с состоянием Явлинского. Он также подчеркнул, что даже не может дозвониться до близких для выяснения обстоятельств.

Отмечается, что это не первый подобный случай в жизни политика. До этого, Явлинскому делали операцию на сердце в Германии в 1998 году. Спустя год лидер партии “Яблоко” вновь попал под операционный стол, только уже в США.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков оповестил о том, что избирательная комиссия, завершившаяся 19 сентября, стала последней для партии “Яблоко”

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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