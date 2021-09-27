Основатель партии "Яблоко" экстренно госпитализирован в больницу

В больнице его осмотрели врачи, которые выявили нарушение в ритме сердца. На данный момент его состояние оценивается, как среднее. Председатель партии Сергей Митрохин заявил, что во фракции нет какой-либо информации, связанной с состоянием Явлинского. Он также подчеркнул, что даже не может дозвониться до близких для выяснения обстоятельств.