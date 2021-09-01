В Звёздном городке Тюмени открыли новый корпус школы № 48

Posted 1 сентября 2021,, 13:39
Published 1 сентября 2021,, 13:39
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Александр Моор поздравил первоклассников нового корпуса школы № 48 с 1 сентября, также он вместе с двумя первоклассниками направился смотреть новые кабинеты и пространства учебного заведения.
От такого внимания главы области первоклассник Миша не смог представиться, но его спутница Лера быстро исправила эту ситуацию.
Вместе с Александром Моором, главой департамента образования Тюменской области Алексеем Райдером, мэром Тюмени Русланом Кухаруком, другими чиновниками дети пошли осматривать школу.
Зашли в просторную столовую, где глава департамента образования пообещал всем первоклассникам обязательное чаепитие.
В одной из рекреаций детям понравились диваны, в другой, детская комната больше похожая на площадку развлечений при разных ТЦ.
Конечно побывали в своем классе, где у каждого ученика персональная одноместная парта.
Посетили спортзал, от одного вида которого маленький Миша разразился: «Ого!».
Пространства школы организованы с учетом современных требований молодежи, пояснил глава депобразования.
В одной из рекреаций Мише понравились столы с шахматами, он показал губернатору как в них играть.
Само здание разбито на несколько блоков, отдельно для старшеклассников и младшеклассников.
К слову, на улице у школы есть беговые дорожки, покрытые современным материалом, множество тренажеров, а также хоккейная коробка.
Чиновники уверены, что школа будет не просто учебным заведением, но и центром, где может быть организовано сообщество микрорайона.
Пожалуй, одним из интересных мест школы стала библиотека, в ней есть искусственный камин, который привлек не только детей, даже сотрудники школы нашли его отличным место для фотосессий.