В Звёздном городке Тюмени открыли новый корпус школы № 48

В тюменском микрорайоне Звёздный городок открыли новую школу. Современный дизайн и оборудование очень понравилось первоклассникам Лере и Мише, экскурсию для которых устроили директор школы и губернатор. Наш видео и фоторепортаж с места.

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