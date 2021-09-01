nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2021,, 13:39

Published 1 сентября 2021,, 13:39

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Звёздном городке Тюмени открыли новый корпус школы № 48

1 сентября 2021, 13:39
В тюменском микрорайоне Звёздный городок открыли новую школу. Современный дизайн и оборудование очень понравилось первоклассникам Лере и Мише, экскурсию для которых устроили директор школы и губернатор. Наш видео и фоторепортаж с места.
Сюжет
Тюмень

Александр Моор поздравил первоклассников нового корпуса школы № 48 с 1 сентября, также он вместе с двумя первоклассниками направился смотреть новые кабинеты и пространства учебного заведения.

От такого внимания главы области первоклассник Миша не смог представиться, но его спутница Лера быстро исправила эту ситуацию.

Вместе с Александром Моором, главой департамента образования Тюменской области Алексеем Райдером, мэром Тюмени Русланом Кухаруком, другими чиновниками дети пошли осматривать школу.

Зашли в просторную столовую, где глава департамента образования пообещал всем первоклассникам обязательное чаепитие.

В одной из рекреаций детям понравились диваны, в другой, детская комната больше похожая на площадку развлечений при разных ТЦ.

Конечно побывали в своем классе, где у каждого ученика персональная одноместная парта.

Посетили спортзал, от одного вида которого маленький Миша разразился: «Ого!».

Пространства школы организованы с учетом современных требований молодежи, пояснил глава депобразования.

В одной из рекреаций Мише понравились столы с шахматами, он показал губернатору как в них играть.

Само здание разбито на несколько блоков, отдельно для старшеклассников и младшеклассников.

К слову, на улице у школы есть беговые дорожки, покрытые современным материалом, множество тренажеров, а также хоккейная коробка.

Чиновники уверены, что школа будет не просто учебным заведением, но и центром, где может быть организовано сообщество микрорайона.

Пожалуй, одним из интересных мест школы стала библиотека, в ней есть искусственный камин, который привлек не только детей, даже сотрудники школы нашли его отличным место для фотосессий.

Материалы по теме
Новая современная школа открылась в Тюмени: в ней побывал губернаторВ Тюмени губернатору рассказали о ноу-хау новой тюменской поликлиники
#Образование#Жк звездный городок#Тюмень#Александр Моор#Юрий Норицын#Фоторепортаж#Видео
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Сегодня, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Сегодня, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Сегодня, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Сегодня, 07:10
Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы
Сегодня, 06:16