Расшифровка квитанции ЖКХ: статьи, формулировки, как читать

Также можно снизить оплату по тарифам, которые оплачиваются не по счётчикам, а по количеству собственников и прописанных жильцов. Например, если один из членов семьи длительное время работает или учиться в другом городе. Чтобы снизить стоимость коммунальной услуги в этом случае — необходимо написать заявление в УК или соответствующую организацию и предоставить документ (справку), подтверждающую что данный человек действительно не живёт по месту прописки.