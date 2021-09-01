Расшифровка квитанции ЖКХ: статьи, формулировки, как читать

Как разобраться в квитанции ЖКХ
Расшифровка квитанции ЖКХ на оплату коммунальных услуг — актуальный вопрос для каждого собственника квадратных метров в МКД. Платежные документы приходят ежемесячно, но иногда довольно сложно разобраться, что за сокращения в них используются, что и куда вписывать. Следует правильно заполнять все поля, чтобы не росла задолженность и не образовывалась переплата, необходимо проверять данные плательщика и исполнителя на возможные ошибки. НашГород подробно изучил тему и подробно расскажет, что означают обозначения и сокращения в квитанции.
Напомним, что обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги прописана в части 1 ст. 153 Жилищного Кодекса РФ. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Жильцы являются потребителями коммунальных услуг — а значит, имеют право получать полную и достоверную информацию о том, какие услуги им были оказаны и за что, собственно, они должны платить.
Формированием квитанций занимается УК или ТСЖ, на обслуживании которых находится МКД.
Иногда отдельные квитанции приходят собственникам квартир за электричество и газ. Это связано с тем, что такие организации предоставляют услуг напрямую, поэтому так же берут и плату.
Также формировать квитки могут и в Едином расчётно-кассовом центре (ЕРЦК или РЦК), которые создают специально в муниципалитетах. Организации осуществляют сбор данных с многоквартирных домов, УК или ТСЖ, а затем передают их в ресурсоснабжающие организации. Следующим шагом ЕРЦК является формирование счетов и отправка их жильцам. Благодаря этому собственник квартиры может оплатить коммунальные услуги сразу по одному документу, избегая моментов, когда возникают разные квитанции ЖКХ, в каждой из которых включена отдельная услуга.
Узнать, кто формирует квитанции за ЖКХ в вашем доме, можно в самом платёжном документе.
Практически все квитанции на оплату услуг ЖКХ оформляются по единому принципу. Сначала указываются данные плательщика. Под шапкой располагают таблицу, где будут указаны все начисления за прошедший месяц.
Обязательны такие разделы:
Отдельной строкой в квитанции прописываются все дополнительные услуги, предоставляемые УК или ТСЖ.
Обращать внимание нужно на то, на основании чего происходит начисление общей суммы оплаты. Влияют чаще всего тарифы, условия договора. Но стоит помнить главное — насчитывают сумму, указанную в квитанции, только исходя из показаний счетчиков. Поэтому стоит сначала проверять цифры на них.
Жилищно-коммунальное Хозяйство — это совокупность отраслей экономики, которые обеспечивают безопасное существование и функционирование жилых зданий.⠀В ЖКХ входят и объекты социальной инфраструктуры и такие странные неочевидные вещи: вентиляции и лифты, молниезащита, текущий и капитальный ремонт зданий, содержание общего имущества домов и уборка дорог, прилегающих к домам территорий, системы защиты домов от пожаров и других бедствий, мониторинг состояния зданий и многое другое.⠀
Жилищно-коммунальные услуги — это деятельность исполнителя по поставке коммунального ресурса потребителям. Эта деятельность направлена на использование жилых помещений и общего имущества МКД.⠀Коммунальные ресурсы в данном случае это вода, газ, тепло, свет. Их производит ресурсо-снабжающая организация (так называемая РСО) и продает исполнителям ЖКУ. Исполнителем коммунальных услуг считается управляющая компания (в случае, если выбран этот способ управления). Только исполнителем коммунальных услуг по обращению с отходами с недавних времен в регионах после принятия нового законодательства является региональный оператор.
Минстрой сделал подробные разъяснения правил выставления и оформления квитанций на оплату ЖКУ, которые недавно были опубликованы для общего сведения.
Квитанции на квартплату должны обязательно содержать следующие сведения:
Если плата за горячую воду рассчитывается по двум компонентам (холодная вода и энергия, затраченная на ее подогрев), то единицы измерения должны быть указаны по каждому компоненту отдельно.
Также отдельно должна быть указана сумма, на которую повышается стоимость коммунальной услуги в связи с умножением на коэффициент (по сравнению с обычной платой без коэффициента).
Отметим, что повышающий коэффициент применяется в случае просрочки поверки счетчика, непредоставления счетчика для проверки и если счетчик отсутствует при наличии технической возможности его установить (на электричество и воду).
УК может указать и дополнительные сведения в квитанциях, но вышеперечисленные являются обязательными.
Минстрой напомнил, что несоблюдение требований к содержанию платежных документов влечет штраф на управляющую организацию со стороны жилищной инспекции.
Кроме того, штрафом сейчас наказывается публикация рекламных объявлений на платежках и выставление двойных квитанций жильцам.
Жилищный кодекс однозначно говорит о том, что все без исключения расходы, связанные с владением квартирой (в том числе жилищные, коммунальные услуги и взнос на капитальный ремонт), в приватизированных квартирах платят собственники, в муниципальных — ответственные квартиросъемщики. Даже если квартира сдается в аренду, обязанность по уплате этих услуг лежит на арендодателе — собственнике квартиры.
Однако, арендатор квартиры может оплачивать некоторые виды коммунальных услуг, если это прописано в его договоре с собственником жилья. Обычно квартиросъемщик платит за расходную часть — свет, воду, интернет и водоотведение.
Сфера ЖКХ, в том числе все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между собственниками МКД и УК регулируются несколькими законами и правовыми актами.
Конституция РФ.
Жилищный кодекс.
Закон о приватизации.
Постановление правительства в сфере ЖКХ.
Договоры между собственником и УК или ресурсопоставляющими организациями.
Региональные правовые акты.
В них всегда прописывают актуальные тарифы за коммунальные услуги, порядок оплаты, порядок погашения долгов и другие нормы. Регулирование тарифов происходит на региональном уровне, в соответствии с этим собственнику квартиры необходимо изучить местные правовые акты, перед тем, как предъявить претензию к УК в случае, если есть сомнения в правильности указанных сумм в квитанции за ЖКУ.
В квитанциях на оплаэто за сокращения в квитанции — ЭЛД, АСПЗ, ЭЭ, услуги РЦ, комп Х В, ТО СОВ Д и природный газ, а также другие непонятные аббревиатуры и загадочные слова. Разберём, что они значат.
Единая система информирования населения, которая информирует население о надвигающихся природных катаклизмах, а также о введении режима ЧС. Графа в квитанциях за ХКХ встречается довольно редко.
Содержание общего имущества. Ранее эти услуги определялись, как общедомовые нужды (ОДН) Сюда входят: плата за освещение подъездов, мытье полов, полив травы и кустарников во дворе.
ПЗУ можно расшифровать как переговорно-замочное устройство или переговорно-запорное устройство. Проще говоря, это домофон. Иногда платежки на его содержание приходят отдельно от счетов за жилищно-коммунальные услуги.
Графа «Общедомовые нужды», сокращенно ОДН, массово встречалась в счетах до 2017 года, пока ее не заменили на содержание общедомового имущества — СОИ. Замена произошла для удобства управляющих компаний. ОДН сохраняются в небольших домах с самоорганизованными группами жильцов и в ситуациях, когда способ управления не реализован.
Графа «Общедомовые нужды», сокращенно ОДН, массово встречалась в счетах до 2017 года, пока ее не заменили на содержание общедомового имущества — СОИ. ОДН это тоже затраты на поддержание в общих территорий (подъездов, дворов, лестничных площадок) в цивильном виде. ОДН отличается тем, что является коммунальной услугой, а СОИ — жилищной. Замена произошла для удобства управляющих компаний. ОДН сохраняются в небольших домах с самоорганизованными группами жильцов и в ситуациях, когда способ управления не реализован.
В пункт «Дополнительные системы кабельного программного ТВ» (ДСКПТ) входит оплата за техническое обслуживание общей телеантены с расширенным диапазоном телеканалов.
Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) позволяет сделать инженерные системы более энергоэффективными, а также снизить затраты на их эксплуатацию в будущем.
Автоматизированная противопожарная защита (АППЗ) — это датчики, которые предупреждают о задымлении и пожаре. Их установка и эксплуатация тоже требует денег.
АУР расшифровывается как административно-управленческая работа. По этой графе видно, сколько жильцы платят за работу управляющей компании. АХР в квитанции ЖКХ — это тот же АУР. Расшифровывается как административные и хозяйственные расходы.
Цифры, которые написаны на счетчике в домовладении.
ЭЛДТ обозначает дневной тариф на электроснабжение. В расчет берутся показания со счетчиков потребления электроэнергии в дневное время.
Теплоноситель. Учитывается объем воды, израсходованной в качестве источника тепла.
Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), в этот пункт входит плата за техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей, колонок.
Квитанциям присваивается индивидуальный номер, под которым скрываются данные об оказанных услугах и о периоде их предоставления. Это называется номер платёжного документа, сокращенно — ПД.
Это прием стоков, их транспортировка и очистка.
Это подача чистой воды, холодной и теплой.
Горячее водоснабжение.
Холодное водоснабжение.
Эта услуга появляется в счетах с началом отопительного сезона. В некоторых региона в летнее время (с мая по август) данный пункт в ЖКУ-квитанции отсутствует.
В 2018 году минстрой России утвердил новую форму квитанции за услуги ЖКХ. Сведения в квитанциях стали более развернутыми. Так, затраты на СОИ были выделены в отдельный блок. Приведены сведения о штрафах УК или ТСЖ. Появились дополнительные поля для идентификатора квитанции и единого лицевого счета.
Так выглядит пример счет-фактуры на оплату коммунальных услуг.
Квитанцию на оплату капремонта могут присылать отдельной платежкой, в ней должны быть указаны адрес дома, частная площадь, сумма взноса, дата формирования счета, банковские реквизиты и общие данные получателя средств.
Чаще всего взносы за капремонт указываются отдельной строкой в общей квитанции.
Внешний вид счет-квитанции отличается в зависимости от того, платит человек по нормативу или по показаниям счетчика, имеет готовую форму или вписывает данные вручную.
Жильцы, которые установили в квартире индивидуальные счетчики, обычно платят меньше, чем прописано в нормативах потребления.
Показания счетчиков необходимо снимать раз в месяц. Управляющие компании рекомендуют делать это с 1 по 22 число.
Если собственник забудет отправить данные, то УК посчитает услуги ЖКХ по среднему значению счетчиков за последние три месяца. Если жильцы не будут подавать показания полгода, то долги будут начисляться по нормативу.
К сожалению иногда случается, что в квитанция за коммунальные услуги допускаютс неверные расчёты.
Нужно срочно обращаться к сотруднику управляющей компании либо можно обратиться в другую службу, которая отвечает за предоставление данных о коммунальных услугах.
Если нет времени и возможности искать данные или адреса, можно просто позвонить по телефону, указанному в квитанции. Долго ждать после выявления ошибки не стоит, лучше сразу пожаловаться в УК. Если ошибка частая и была замечена в квитанции не у одного жильца, то стоит писать коллективную жалобу. Они, как правило, привлекают больше внимания.
Некоторые собственники могут снизить размер оплаты за коммунальные услуги. Закон предусматривает льготы на ЖКУ малоимущим семьям, инвалидам и пенсионерам. Для этого с письменным заявлением нужно обратиться к поставщику услуги. Либо можно все сделать через многофункциональный центр.
Льготы по оплате ЖКУ, как правило, устанавливает региональное законодательство. Так, в Москве освобождены от платы за жилое помещение и оплаты ЖКУ и услуг по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Отдельным категориям граждан, например, ветеранам труда, инвалидам предоставляются скидки.
Есть еще и такая мера социальной поддержки, как субсидии, которая представляет собой выплату целевых денежных средств. В каждом регионе власти устанавливают свои варианты субсидий.
Также можно снизить оплату по тарифам, которые оплачиваются не по счётчикам, а по количеству собственников и прописанных жильцов. Например, если один из членов семьи длительное время работает или учиться в другом городе. Чтобы снизить стоимость коммунальной услуги в этом случае — необходимо написать заявление в УК или соответствующую организацию и предоставить документ (справку), подтверждающую что данный человек действительно не живёт по месту прописки.
Существенно сократить траты на коммуналку помогут счетчики на воду, свет и газ. По мнению экспертов, это уменьшит статьи расходов в квитанциях ЖКХ на 50 процентов.
Даже, не проживая в квартире, следует передавать показания счетчиков, несмотря на то, что потребления нет. Можно просто передавать одни и те же показания или если в квартире работает холодильник, то прибавляя пару десятков киловатт электроэнергии.
Если показания не передавать, то согласно п. 59 Правил № 354 начисление будет делаться исходя из среднемесячных объемов на протяжении не менее 3 месяцев, а затем по нормативу потребления.
Нередко жители отказываются вносить полную плату за едва теплые батареи, грязную воду из-под крана или не сделанную уборку подъезда. Но доказательства на словах никем не принимаются. О плохом качестве услуг нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу организации, которая их продает. Исполнитель обязан организовать проверку. И только если нарушение зафиксировано в акте — можно уверенно требовать перерасчет.