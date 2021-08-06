Жители Тюменской области купили в офисах Сбера облигаций на 80 млн рублей

Облигации — это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство для привлечения средств инвесторов. Каждая облигация имеет номинал, и по ней начисляется купонный доход. Купон — гарантированная регулярная процентная выплата владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона клиент всегда знает заранее — это установлено условиями выпуска облигаций. Как правило, купоны выплачиваются каждые полгода, а в день погашения выплачивается сумма номинальной стоимости облигаций плюс последний купон. Доходность по этим ценным бумагам выше традиционных банковских вкладов. При этом для клиента риски по облигациям Сбербанка будут минимальными.