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До 14 августа продлены ограничения на плановую медпомощь в Тюменской области

5 августа 2021, 05:27
Фото: 1Mi
Запрет на плановый приём в больницы Тюмени продлён властями
Региональный департамент здравоохранения сообщил о продлении ограничений на оказание плановой и профилактической медпомощи в тюменских поликлиниках до 14 августа, доложили в Оперативном штабе.

Такие меры были приняты из-за того, что количество инфицированных коронавирусом растёт. Врачи продолжат уделять пристальное внимание заболевшим COVID-19, не отвлекаясь на плановые выезды и приёмы, которые увеличивают срок оказания медпомощи в целом.

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«В течение следующих девяти дней в поликлиниках областного центра не будут проводиться профилактические медосмотры и диспансеризация. Помимо того, ранее запланированные госпитализации и не срочные операции будут перенесены. Эти условия не касаются лишь состояний, требующих постоянного контроля, по которым плановая и оперативная помощь оказывается в штатном режиме — „кардиология“, „онкология“, „травматология“, „гематология“ и тому подобные профили», — пояснили в областном депздраве.

Накануне Управление Роспотребнадзора провело заседание, где специалисты подвели итоги по эпидемиологической ситуации за прошедшие полгода. Эксперты сообщили, что несмотря на то, что весной — с апреля по май, показатели заболеваемости стабилизировались, в начале лета количество инфицированных вновь начало увеличиваться.

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За минувшие шесть месяцев текущего года ревизоры выдали более 18 тысяч предписаний на обследование и лечение в стационарах региона для заболевших и контактных лиц, а также исполнительных листов на проведение дезинфекции и отстранение инфицированных от работы.

По данным Оперштаба на 4 августа за сутки в Тюменской области зарегистрировано 286 подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из общего числа инфицированных вирус подхватили 19 детей. Порядка 70 884 пациентов находятся в больницах под наблюдением врачей, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

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