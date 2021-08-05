До 14 августа продлены ограничения на плановую медпомощь в Тюменской области

«В течение следующих девяти дней в поликлиниках областного центра не будут проводиться профилактические медосмотры и диспансеризация. Помимо того, ранее запланированные госпитализации и не срочные операции будут перенесены. Эти условия не касаются лишь состояний, требующих постоянного контроля, по которым плановая и оперативная помощь оказывается в штатном режиме — „кардиология“, „онкология“, „травматология“, „гематология“ и тому подобные профили», — пояснили в областном депздраве.