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Компьютерной грамотности обучились более 108 тысяч тюменцев серебряного возраста

18 июля 2021, 12:39
Фото: сайт правительства Тюменской области
Ежегодно в Тюменской области повышают компьютерную грамотность более 1000 человек, из них 40-60% — люди пенсионного возраста. За время действия программы обучено более 108 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

С 2010 года в Тюменской области активно ведется обучение компьютерной грамотности. Отлично сработала программа «Расширяя горизонты», администратором которой стал «РИО-Центр», подведомственный региональному департаменту информатизации.

Обучение ведется в стационарных классах (на базе двух библиотек Тюмени) и в мобильном классе, работающем в районах области.

В результате обучения слушатели начинают пользоваться полезными интернет-сервисами: передают показания счетчиков, совершают безопасные покупки, создают видеофильмы и открытки, общаются в соцсетях, путешествуют и даже развивают бизнес. Ежегодно проводится чемпионат по компьютерной грамотности, на котором люди старшего поколения, в том числе выпускники программы, демонстрируют свои навыки. Победители регионального конкурса участвуют во Всероссийском компьютерном многоборье и почти всегда возвращаются с хорошими результатами.

Также тюменцы участвуют в конкурсе «Спасибо интернету», где рассказывают о том, как им помогает в жизни современные информационные технологии. С 2016 года Тюменская область входит в топ-10 самых активных регионов, участвующих в этом конкурсе. Так, в 2019 году в номинации «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель» первое место занял Леонид Турчин из Голышмановского района. А в 2020 году жители региона представили на конкурс 166 работ.

Сейчас обучение по программам повышения компьютерной грамотности продолжается в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Очное обучение возобновлено для слушателей моложе 65 лет. Проводится пока только на территории Тюменского технопарка, в районы специалисты не выезжают до полной отмены всех ограничений.

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