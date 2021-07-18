Компьютерной грамотности обучились более 108 тысяч тюменцев серебряного возраста

Также тюменцы участвуют в конкурсе «Спасибо интернету», где рассказывают о том, как им помогает в жизни современные информационные технологии. С 2016 года Тюменская область входит в топ-10 самых активных регионов, участвующих в этом конкурсе. Так, в 2019 году в номинации «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель» первое место занял Леонид Турчин из Голышмановского района. А в 2020 году жители региона представили на конкурс 166 работ.