Жители Тюмени свыше 30 тыс. раз оплатили счета за «коммуналку» в приложении «ЖКХ 72»

Приложение позволяет гражданам производить оплату коммунальных услуг, отправку показаний приборов по лицевым счетам ОАО «ТРИЦ», просматривать графики потребления по услугам (среднее, максимальное, минимальное значения по переданным показаниям).
Мобильное приложение «ЖКХ 72» вместе с региональными приложениями «Транспорт 72», «Образование 72», «Телемед 72», находится в составе АИС «Единая мобильная платформа Тюменской области», которая постоянно совершенствуется.
В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности, федеральным проектом «Цифровое государственное управление». Главным исполнителем выступает департамент информатизации Тюменской области.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор провёл совещание с главами Уватского и Абатского муниципальных районов. На совещании обсудили высокие тарифы за ЖКХ в поселке Демьянка и сложности в поиске работы в с. Абатское. Именно с этими проблемами обратились жители области на «Прямую линию президента».
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