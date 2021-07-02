Жители Тюмени свыше 30 тыс. раз оплатили счета за «коммуналку» в приложении «ЖКХ 72»

Также НашГород подробно рассказывал где найти информацию к какой управляющей компании относится дом? На самом деле найти за какой обслуживающей организацией закреплен ваш дом не так уж и сложно. Сделать это можно несколькими доступными каждому способами. Подробнее об этом читайте тут.