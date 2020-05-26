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Posted 26 мая 2020, 10:33

Published 26 мая 2020, 10:33

Modified 30 ноября, 17:02

Updated 30 ноября, 17:02

В России 26 мая бизнесмены отмечают свой праздник

26 мая 2020, 10:33
В РФ 26 мая отмечается день предпринимательства, но этот праздник многие бизнесмены встретят в самоизоляции, сообщает ТПП РФ.

Многие небольшие компании сейчас закрыты или работают на удалёнке. По словам Сергея Катырина, торговая палата проведёт во вторник форум с несколькими десятками тысяч участников.

«Должен сказать, мы стараемся поддержать и бизнес, естественно, и власть. Мы на бесплатной основе для предпринимателей выдаем документы по обстоятельствам непреодолимой силы», - отметил глава ТПП РФ.

Основной вопрос для многих предпринимателей – сбыт. Они ждут повышения потребительского спроса, это оживит экономическую активность.

В день праздника Сергей Николаевич желает всем бизнесменам страны «в первую очередь здоровья, веры в себя, в свою семью, в свою страну». Развитие экономики России невозможно без новых решений и тех, кто готов их реализовать.

В РФ большинство регионов готовятся снимать часть ограничительных мер после 1 июня. В Тюменской области пока закрыты ТРЦ и рестораны, действует масочный режим. Большинство небольших организаций закрыты в самых крупных городах России из-за угрозы распространения опасной инфекции.

#Общество#Новости#Россия
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