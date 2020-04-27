В Тюмени пройдет мастер-класс федерального эксперта по работе с цифровыми данными

Воздушная система отопления популярна в Европе, но в России используется мало. Работа этой системы основана на принудительной циркуляции в помещении тёплого воздуха, нагреваемого через теплообменник и подающегося через систему каналов в комнаты. Основные преимущества: отсутствие теплоносителя, а значит, нет проблемы с протечками или замерзанием системы, высокий КПД системы – около 90%.