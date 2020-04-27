В Тюмени пройдет мастер-класс федерального эксперта по работе с цифровыми данными

При строительстве дома, в первую очередь, необходимо рассчитать все узлы и конструкции. Монтаж инженерных систем закладывается еще на стадии проекта дома, коттеджа или дачи. Особое внимание следует уделить характеристикам помещения котельной.
Размеры технического помещения должны обеспечивать свободное размещение оборудования с возможностью его дальнейшего обслуживания.
По СНиПам помещение для газового котла должно быть не менее 15м3, потолки не ниже 2.5 метров. Необходимая площадь оконного остекления, должна быть равна 0,03 на объем котельной. Стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75ч. Перекрытия котельной должны выполняться из негорючих материалов.
При выборе системы водоснабжения необходимо определить категорию вашего дома: коттедж под ПМЖ, дача или летний домик, затем учитываем возможные источники воды и их доступность на участке – река, колодец, скважина или центральный водопровод.
Особое внимание - к качеству воды. Чем хуже вода, тем сложнее и дороже обходится система водоподготовки.
В зависимости от выбора того или иного источника воды, определяем какую систему подъёма воды будем использовать на участке – погружной насос или насосная станция.
Обратите внимание: насосная станция обеспечивает подъём воды с глубины до 10 метров, но довольно шумно работает. Насосную станцию лучше всего разместить в отдельной пристройке или дополнительно звукоизолировать техническое помещение.
Дебит скважины – вычисление максимального количества воды за единицу времени. Дебит обычно измеряется в литрах или кубометрах в минуту.
И только после всех необходимых предварительных расчетов и работ выбираем гидроаккумулятор, который необходим для поддержания в системе водоснабжения постоянного давления воды и снижает количество запусков насосного оборудования.
В завершении определяем, какая система водоподготовки из фильтров грубой и тонкой очистки воды подойдет в дом.
И уже, на основе всех данных, приобретаем трубопроводную арматуру: трубы, фитинги и коллекторы.
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Вопрос отопления – один самых важных, который приходится решать в загородном доме, и задуматься об этом стоит уже на этапе проектирования дома.
На первом этапе определяемся с источником энергии. В Тюмени чаще всего используется природный газ. Но есть и альтернативы: твёрдое топливо, сжиженный газ, дизельное топливо, электричество. Исходя из выбранного источника энергии выбираем котел.
Обратите внимание: выбор котла зависит также и от анализа воды, т.к. некоторые из них, например настенные двухконтурные не могут нормально работать с жёсткой водой: теплообменник забивается солями жёсткости и часто требует промывки или замены.
Виды систем отопления
Существуют два принципиально разных вида систем отопления: воздушная и водяная.
Воздушная система отопления популярна в Европе, но в России используется мало. Работа этой системы основана на принудительной циркуляции в помещении тёплого воздуха, нагреваемого через теплообменник и подающегося через систему каналов в комнаты. Основные преимущества: отсутствие теплоносителя, а значит, нет проблемы с протечками или замерзанием системы, высокий КПД системы – около 90%.
Водяная система отопления для загородных домов, в свою очередь делиться на: двухтрубную (попутную) и коллекторную (тупиковую).
Двухтрубная система представляет собой две трубы (подача и обратка) которые идут по периметру здания. К данным магистралям и подключаются радиаторы.
Коллекторная система считается более надёжной, так как при монтаже используются только целиковые трубы, то есть, нет мест соединений.
Основные плюсы данной системы отопления: вода – это доступный и эффективный теплоноситель и удобство обслуживания и ремонта системы.
В «Азбуке отоплениЯ» представлены отопительные системы от самых надежных производителей, которые гарантируют качественную работу оборудования на долгие годы.
Хороший и грамотный расчет при выборе системы отопления и водоснабжения гарантирует, что ваш загородный дом станет по-настоящему комфортным и современным жилищем.
Автономная канализация – вероятно, один из самых главных факторов, способных обеспечить максимально комфортное и приятное во всех смыслах проживание за городом.
Автономная канализация деликатно решает самые «неудобные» моменты жизнедеятельности в загородном доме.
В чем преимущество автономной канализации?
«Азбука отоплениЯ» рекомендует для автономной канализации использовать насосную установку от производителя «Grundfos», которая позволит вам в полной мере воспользоваться всеми огромными плюсами загородной жизни.
Экономия тоже должна быть разумной! Приобретая качественное оборудование, вы сэкономите значительные деньги на обслуживании и содержании своего дома в будущем.
Компания «Азбука отоплениЯ» предоставляет полный спектр услуг по проектированию, монтажу, продаже и обслуживанию систем для водоснабжения, отопления и автономной канализации: котлы отопления, радиаторы, конвекторы, водонагреватели, насосное оборудование, трубы, фитинги и многое другое.
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