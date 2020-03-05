Георгий Шебаев: Зачем люди сознательно красиво и жестоко врут, раздувая истерию?

Posted 5 марта 2020, 08:28
Published 5 марта 2020, 08:28
Modified 30 ноября, 16:54
Updated 30 ноября, 16:54
Не знаю, как весь мир, а мы, в Тюмени, нашествие коронавируса уже благополучно пережили. Если серьезно, то нисколько не был удивлен, узнав в январе, что один из первых двух пациентов на территории России, вернее пациентка – студентка из Китая, пораженная коронавирусом и уже благополучно выздоравливающая была выявлена в Тюмени. Потом на 2-х недельный карантин привезли эвакуированных их Китая россиян и примкнувших к ним. Карантин благополучно завершился и все разъехались по домам.
Перебравшись в Тюмень год назад по работе, я уже привык, что Тюмень впереди планеты всей (БОЛЬШОЙ привет Казани, родной Уфе, про Москву вообще говорить неуместно, сами знаете почему, потому что методы управления Москвой опробованы именно на Тюмени и не видать бы москвичам такого счастья, если бы не тюменский опыт, это же понятно). Поэтому, где же, как не в Тюмени, появиться сначала первой заболевшей, а потом и благополучно перенесшей коронавирус пациентке, даже в том, что это студентка из Китая есть определённая прогрессивность и гендерная справедливость.
Если же совсем серьезно, то четкость в подаче информации и строгая слаженность действий, проявленные местной властью при информировании населения о происходящем, стали той самой прививкой от коронавируса, которую так хотелось бы иметь врачам во всем мире. Конечно, никакая это не прививка от коронавируса, это прививка от паники, вызванной коронавирусом. В голове очень уютно уложились факты о том, что вирус существует, даже где-то рядом, на соседней улице, но, если, действовать четко по инструкции все будет ХОРОШО.
Откровенно говоря, про коронавирус уже стали забывать, отменили карантин в школах, масочный режим в лечебных учреждениях, начали задумываться об отпуске. Но за последние две недели ситуация в мире стала явно более напряжённой. Дрейфующий круизный лайнер, пустынные улицы Милана, обмен нотами между послом Китая и мэром Москвы, многочисленные вопросы друзей и родственников типа «Когда мы все умрем и стоит ли платить ипотеку, если все равно конец света?» – все это окончательно разрушило сложившеюся в голове тюменскую идиллию и на ее месте стала быстро расти неопределённость и паника.
Пытался себя успокаивать и дисциплинировать и в процессе этих уговоров самого себя снова пришли в голову несколько уже банальных мыслей.
Мир стал другим, увеличилась скорость передачи и изменились способы обмена информацией. В такие моменты это очень остро чувствуется. Недоверие официальным источникам, наслаждение конспирологическими теориями, обмен в соцсетях видео и фото якобы что-то подтверждающими и опять же якобы опровергающими официальную информацию. Аргументы странного порядка «в московском метрополитене каждый день ездит 5 000 000 человек, значит нам всем конец, потому что от нас будут скрывать истинную картину пока китайская экономика не сравняется по показателям с экономикой Амурской области». Зачем люди сознательно красиво и жестоко врут, раздувая истерию? Вопрос психиатрический и риторический – это новая реальность. Мы склонны верить невеждам и охотникам за хайпом и в этом смысле, мало чем отличаемся от наших средневековых предков, которые ничего не знали о чуме и придумывали разные небылицы о способах распространения этой особо опасной инфекции и методах борьбы с ней. Но тогда у человечества, действительно, не было необходимых знаний о том, как предотвращать, останавливать и лечить чуму. Люди умирали, и умирали не в телевизионном репортаже с другого континента или картинке из Instagram, вымирали целые деревни и даже города.
Начинаешь проводить параллели с другими вспышками инфекций. Думаю, если перенестись в 1918 год, когда бушевала пресловутая испанка, то никто бы даже серьёзно не воспринял цифры, которые передаются сейчас в официальных источниках. В конце концов, грипп бывает каждый год начинается к зиме и заканчивается к лету. В итоге, конечно, это бы никак не отменило около миллиона смертей по всему миру.
Если ситуация подобная нынешней произошла бы 20 или 30 лет, то нас весь мир по телевизору звучали бы официальные рапорты о том, что выявлен возбудитель, определены очаг инфекции и способ передачи, созданы экспресс-тесты для диагностики, а специфическая терапия и вакцина уже на подходе и вот-вот будут внедрены в клиническую практику, а пока сидите дома в маске и мойте руки каждый час.
Не смог я себя уговорить, что развивающаяся паника и грядущий хаос не имеют ничего общего с реальностью, проклятое «а вдруг в этой истерике есть хоть толика правды» продолжало во мне жить. Я понимал, что надо обратиться к авторитету, но никак не мог определить, кто же им станет. В то же время, мне было понятно, что в этом объёме бесполезной информации надо кому-то довериться и на кого-то положиться. Если мне, человеку с высшим медицинским образованием, кандидату медицинских наук, в конце концов, стоит больших усилий не поддаться обсуждению того, как Трамп подкинул в Китай коронавирус через спам в электронной почте, то чего хотеть от окружающих с меньшим багажом специальных знаний.
Помощь пришла неожиданно, откуда не ждали. От Марка Цукерберга. Прочитал утром его пост в Facebook, они у него обычно длинные и про то, как развивается фейсбучное царство, которое он называет комьюнити. Без этого и в этот раз не обошлось, но четкие посылы о том, что FB понимает всю ответственность по распространению проверенной информации и недопущению паники и хаоса, о том что ВОЗ будут предоставлены бесплатно все возможности по доведению информации, что будут заблокированы все, кто предлагает уникальное средство от коронавируса и пытается сделать на этом деньги, что Zukerberg Chung Initiative вместе c Gates Foundation ведут активные исследования генома вируса и составляют атлас клеток легких, чтобы понять как вирус поражает легкие, потому что именно от этого осложнения гибнут люди, что все эти данные будут переданы ученым для дальнейшей борьбы с коронавирусом. Все это, безусловно, вызывает уважение и успокаивает. Но тем не менее, мы же все знаем, что Цукерберг придумал FB, чтобы захватить мир, а после покупки WhatsApp это уже бессмысленно скрывать, поэтому надо было опереться еще на кого-то, вернее, как оказалось, на что-то, и опять дал подсказку Марк Цукерберг в своем посте.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Может, конечно, они и бюрократы бессердечные. Но люди там работают точно неглупые, а может даже и умные, раз не взяли меня в свое время на работу. Сразу бросилось в глаза, что в английском варианта сайта, больше информации, чем на русском, в Youtube пресс-конференции тоже на английском. Тут бы и я сгодился, хотя бы перевел. Короче говоря, принял я волевое решение напиться из первоисточника и стало намного спокойнее.
Полезный раздел “Вопросы и ответы”. Зайти, почитать, вдох-выдох, помедитировать и успокоиться, почувствовать, как отступает мракобесие. Затем можно развлечься, развеселил раздел “Мифы и ложные представления” вопросы от Может ли вирус передаваться через укусы комаров? и Является ли детская моча средством профилактики новой вирусной инфекции? до Помогает ли кокаин защититься от коронарвируса? и Безопасно ли получать посылки из Китая? Вопросы, действительно важные, сохраню интригу зайдите на сайт ВОЗ посмотрите сами этот раздел. Не могу удержаться от спойлера: все не так просто, на мочу и кокаин в этой непримиримой борьбе человечество может не рассчитывать.
В остальном все четко, серьезно и, главное, понятно.
Специфической терапии пока нет. Поэтому нужно существенные усилия приложить для нераспространения инфекции. Рекомендации следующие:
С одной стороны, стало понятнее и спокойнее, что скорее всего, все закончится выводом, что это очень опасная, но, все-таки сезонная вспышка новой вирусной инфекции, с другой стороны, проблема не только в том «заболеть-не заболеть», но и вылечить заболевших и агрессивно сдерживать распространение коронавируса. Для адекватного лечения заболевших не хватает больничных коек, но пока Китай справляется. Все видели, благодаря интернету, как резво там строятся больницы. Национальный проект «Здравоохранение» может только позавидовать таким темпам. Индивидуальных средств защиты, в первую очередь, масок не хватает, по подсчетам ВОЗ необходимо увеличить их производство на 40%. Кто-то опять скажет, что это всемирный заговор чиновников от здравоохранения, чтобы выбить дополнительные средства на свое существование. Тут возразить нечего, буду ждать, что завтра скажет Цукерберг.
А если уж совсем-совсем серьезно, то смотрите сайт ВОЗ. Это информативный и понятный ресурс, с постоянно обновляющейся информацией по коронавирусу. Как ни крути, есть свои плюсы в легкой доступности информации в современном мире, непредсказуемая штука интернет, но создается иллюзия, что можно попытаться управлять сначала своими эмоциями, а потом, тем потоком информации, который льется на нас из каждого он-лайн утюга.