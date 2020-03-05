Георгий Шебаев: Зачем люди сознательно красиво и жестоко врут, раздувая истерию?

Помощь пришла неожиданно, откуда не ждали. От Марка Цукерберга. Прочитал утром его пост в Facebook, они у него обычно длинные и про то, как развивается фейсбучное царство, которое он называет комьюнити. Без этого и в этот раз не обошлось, но четкие посылы о том, что FB понимает всю ответственность по распространению проверенной информации и недопущению паники и хаоса, о том что ВОЗ будут предоставлены бесплатно все возможности по доведению информации, что будут заблокированы все, кто предлагает уникальное средство от коронавируса и пытается сделать на этом деньги, что Zukerberg Chung Initiative вместе c Gates Foundation ведут активные исследования генома вируса и составляют атлас клеток легких, чтобы понять как вирус поражает легкие, потому что именно от этого осложнения гибнут люди, что все эти данные будут переданы ученым для дальнейшей борьбы с коронавирусом. Все это, безусловно, вызывает уважение и успокаивает. Но тем не менее, мы же все знаем, что Цукерберг придумал FB, чтобы захватить мир, а после покупки WhatsApp это уже бессмысленно скрывать, поэтому надо было опереться еще на кого-то, вернее, как оказалось, на что-то, и опять дал подсказку Марк Цукерберг в своем посте.