Тюменцам посоветовали плотно поесть перед нырянием в прорубь

Ранее медики посоветовали тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или легких, сахарным диабетом не окунаться в прорубь без консультации врача. Кроме того, лучше отказаться от купания в ледяной воде тем, кто накануне почувствовал головную боль или головокружение, тошноту, слабость, незначительное повышение температуры.