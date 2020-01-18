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Тюменцам посоветовали плотно поесть перед нырянием в прорубь

18 января 2020, 07:29
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцам посоветовали плотно поесть перед нырянием в прорубь
Диетолог посоветовала за два часа до купания плотно поесть, чтобы запасти энергию для обогрева организма, пишет «АиФ – Западная Сибирь».
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Тюмень

«Людям, предпочитающим диетические и низкокалорийные продукты, лучше отказаться от купания. В противном случае организм может не справиться со стрессом и холодом», — сказала диетолог Марина Суфикова.

По ее словам, погружение в ледяную воду стимулирует иммунитет, поэтому за сутки до этого лучше не есть продукты, богатые витамином С: цитрусовые, зелень, шиповник. Избыток витамина может привести к ослаблению иммунитета.

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Суфикова не рекомендовала выпивать перед погружением в прорубь. Согреться поможет чай, а вот алкоголь грозит обморожением. Если выпить, после выхода из проруби подскочит риск разрыва кровеносных сосудов.

Ранее медики посоветовали тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или легких, сахарным диабетом не окунаться в прорубь без консультации врача. Кроме того, лучше отказаться от купания в ледяной воде тем, кто накануне почувствовал головную боль или головокружение, тошноту, слабость, незначительное повышение температуры.

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