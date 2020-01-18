Тюменцам посоветовали плотно поесть перед нырянием в прорубь

«Людям, предпочитающим диетические и низкокалорийные продукты, лучше отказаться от купания. В противном случае организм может не справиться со стрессом и холодом», — сказала диетолог Марина Суфикова.
По ее словам, погружение в ледяную воду стимулирует иммунитет, поэтому за сутки до этого лучше не есть продукты, богатые витамином С: цитрусовые, зелень, шиповник. Избыток витамина может привести к ослаблению иммунитета.
Суфикова не рекомендовала выпивать перед погружением в прорубь. Согреться поможет чай, а вот алкоголь грозит обморожением. Если выпить, после выхода из проруби подскочит риск разрыва кровеносных сосудов.
Ранее медики посоветовали тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или легких, сахарным диабетом не окунаться в прорубь без консультации врача. Кроме того, лучше отказаться от купания в ледяной воде тем, кто накануне почувствовал головную боль или головокружение, тошноту, слабость, незначительное повышение температуры.